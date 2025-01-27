Düzce Belediyesi Spor Akademisi sporcusu Yağmur Melek Şahin, Ankara’da düzenlenen Gençler ve Büyükler Halter Türkiye Şampiyonası’nda büyük bir başarıya imza atarak 45 kilogramda Türkiye şampiyonu oldu.Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Halterdeki başarısıyla adını duyuran Yağmur Melek Şahin, spor müsabakalarında gösterdiği üstün performansla dikkatleri çekiyor.

Son olarak 21-25 Ocak 2025 tarihleri arasında Ankara’da düzenlenen Gençler ve Büyükler Halter Türkiye Şampiyonası'nda büyük başarıya imza atan Düzce Belediyesi Spor Akademisi sporcusu Yağmur Melek Şahin, 45 kilogramda Türkiye Şampiyonu oldu.

Sinan Çoban antrenörlüğünde hazırlandığı müsabakada şampiyonluk sevincini yaşayan Şahin, akademinin önemli bir temsilcisi olarak kazandığı bu zaferle, hem kendi başarısını taçlandırdı, hem de Düzce’yi gururlandırdı.