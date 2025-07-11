Düzce’de uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen M.K.’nin evinde yapılan aramada çeşitli uyuşturucular ve malzemeler ele geçirildi; şüpheli tutuklandı.Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Narkotik Suçlarla Mücadele (NSM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Merkez ilçeye bağlı Mergiç Mahallesi’nde uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen M.K.’nın ikametinde arama yaptı.

Gecikmesinde sakınca bulunan hâl kapsamında gerçekleştirilen operasyonda, 1 adet Xanax hap, 3 gram metamfetamin, 2 gram kokain, 6 gram sentetik kannabinoid (bonzai), 1 adet hassas terazi, likit esrar içerdiği değerlendirilen elektronik sigara, 2 adet payp, 1 adet pürmüz, 2 adet Cabral hap, 4 adet Paraflex hap, 1 adet boş tabanca şarjörü ve 6 adet 9 mm fişek ele geçirildi.

Cumhuriyet Savcısının talimatıyla gözaltına alınan şüpheli M.K., emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edildi.

Uyuşturucu madde ticareti suçlamasıyla tutuklanan M.K., cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili tahkikat sürüyor.