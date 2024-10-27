D-100 Karayolu Süperlit Fabrikası önünde meydana gelen kazada 2 otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Alınan bilgiye göre D-100 karayolu Kaynasli mevkiinde meydana gelen kaza da Ankara istikametine gitmekte olan otomobil ile cip Süperlit Fabrikasi önünde çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle her 2 araçlarda bulunan 4 kişi yaralandı.

Kazayı gören vatandaşların 112 acil çağrı merkezine haber verilmesiyle olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılara yapilan ilk müdahale sonrasında yaralılar Atatürk Devlet Hastanesi ve Düzce Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi.