Düzce’nin Kültür Mahallesi’nde bir otomobilde çıkan yangın, servis şoförünün hızlı müdahalesi ile kontrol altına alındı.Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Düzce’nin Kültür Mahallesi İstanbul Caddesi’nde, ışıklı kavşağa yaklaşan bir otomobilde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Alevleri fark eden bir şehir içi servis aracı şoförü, yangın tüpüyle hemen müdahale etti.

Yangın tüpünün yetersiz kalması üzerine itfaiye ekiplerine haber verildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye, alevleri kontrol altına alarak söndürdü.

Yangında otomobilde maddi hasar meydana gelirken, can kaybı veya yaralanma olmadı.

Servis şoförünün cesur müdahalesi, çevredeki vatandaşlar tarafından takdirle karşılandı.

Yangının çıkış nedeni ise polis ve itfaiye tarafından araştırılıyor.