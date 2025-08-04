Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde, düğün konvoyu D-100 karayolunu kapatarak trafiği felç etti. Cep telefonlarıyla kaydedilen görüntüler üzerine harekete geçen emniyet güçleri, sorumlulara ceza uyguladı.Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Düzce’nin Kaynaşlı ilçesinde bir düğün konvoyu, D-100 İstanbul-Ankara bağlantı yolunun Karaçalı ışıklı kavşağında yolu keserek trafiği felç etti.

İstanbul istikametine giden tüm şeritleri araçlarıyla kapatan konvoydaki şahıslar, diğer sürücülerin tepkisi üzerine yolu açmak zorunda kaldı.

O anlar ise çevredeki vatandaşlar ve sürücüler tarafından cep telefonlarıyla kaydedildi.

Görüntülerin emniyet güçlerine iletilmesi üzerine harekete geçen ekipler, yolu trafiğe kapatan şahıslara cezai işlem uyguladı.

Yetkililer, benzer olayların tekrar yaşanmaması için denetimlerin artırılacağını belirtti.