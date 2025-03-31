Düzce'de meydana gelen trafik kazasında bir otomobil ile karşı yönden gelen aracın çarpışması sonucunda 4 kişi yaralandı.Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Düzce’nin Hacıaliler Mahallesinde meydana gelen trafik kazasında E.C. idaresindeki 81 FD 061 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen S.K. yönetimideki 34 LIL 92 plakalı otomobil çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle her iki otomobilde bulunan K.Y., B.Y., Ö.A.Y. ve E.C. yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken, yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrasında ambulanslarla Düzce Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza dolayısıyla trafiğe kapanan yol araçların çekici yardımı ile kaldırılmasından sonra normal seyrine döndü.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.