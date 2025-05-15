Düzce'de son günlerde artan araç yangınlarına bir yenisi daha eklendi.Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - D-655 Düzce - Zonguldak bağlantı yolu Beyciler mahallesi mevkisinde Düzce merkez istikametine seyir halinde olan Enver S. İdaresindeki 81 EY 424 plakalı hafif ticari araçta yangın çıktı.

Sürücü motor kısmından çıkan dumanları farkedip aracını yolun kenarına çekti ve itfaiye ekiplerinden yardım istedi.

İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen araçta maddi hasar meydana geldi. Yangın sebebiyle trafiğin durma noktasına geldiği merkez istikameti aracın söndürülmesiyle normale döndü.