Düzce’nin Yığılca ilçesine bağlı Karakaş köyünde çıkan orman yangını, bölge halkı ve ekiplerin 5 saatlik yoğun mücadelesiyle kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Düzce’nin Yığılca ilçesi Karakaş köyü yakınlarındaki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın paniğe yol açtı. Alevleri fark eden köylülerin 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarı üzerine, bölgeye hızla müdahale ekipleri sevk edildi.

Yangına ilk müdahaleyi Yığılca Orman İşletme Müdürlüğü’ne bağlı arazözler, iş makineleri ve yangın söndürme ekipleri yaptı. Yığılca Belediyesi itfaiye ekipleri, Düzce İl Özel İdaresi araçları ve Düzce Belediyesi itfaiye ekipleri de söndürme çalışmalarına destek verdi. Yangının kontrol altına alınması için ekipler yoğun bir çaba sarf etti.

Yangınla mücadelede en büyük destek Karakaş köyü sakinlerinden geldi.

Köylüler, “patpat” adı verilen tarım araçlarıyla yangın bölgesine su taşıdı, kovalarla su getirerek alevlere müdahale etti. Bu dayanışma, yangının daha geniş alanlara yayılmasını önlemede kritik bir rol oynadı. Yaklaşık 5 saat süren yoğun çalışmalar sonucunda yangın kontrol altına alındı, ancak bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

Yetkililer, yangının çıkış nedenini belirlemek için inceleme başlattı