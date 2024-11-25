Düzce'de D-100 karayolunda seyir halindeki midibüs, Melen Köprüsü üzerinde bir yayaya çarptı. Çarpmanın etkisiyle bir kişi olay yerinde yaşamını yitirdi.Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Alınan bilgiye göre D-100 karayolu Düzce istikametinde seyreden Ö.E. yönetimindeki 81 ACE 526 plakalı midibüs, Melen Köprüsü üzerinde yaya olan Samet Eker'e çarptı.

Sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan incelemede Eker'in hayatını kaybettiği belirlendi.

Bölgeye gelen savcının incelemesinin ardından Eker'in cansız bedeni, Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi morguna kaldırıldı.