Bu yıl 31. kez düzenlenen Uluslararası Gemlik Zeytini Festivali, çeşitli iller ve yurt dışından gelen konuklar ile on binlerce Gemliklinin katıldığı kortej ardından seremoni ile açıldı.BURSA (İGFA) - Programlara Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren, Belediye Başkan Yardımcıları, Meclis üyeleri, önceki dönem Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, kardeş şehirler Romanya Navodari Belediye Başkanı Florin Chelaru, Moldova Gagauzya Dizgince Belediye Başkanı Vasili Kapsamun, Giresun Belediye Başkan Vekili Mustafa Öztürk, CHP Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu, CHP Gemlik İlçe Başkanı Servet Pehlivan ve yönetim kurulu üyeleri, CHP Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, Gemlik Ticaret Borsası Başkanı Özden Çakır ve yönetimi, Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Başkan Yardımcısı Fatih Ayvaz, Gemlik Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı İsmail Beki, Gemlik Esnaf Kefalet Kooperatifi Başkanı Sedat Gürle, Gemlik Otobüs ve Minibüsçüler Kooperatifi Başkanı Abdullah İnce ile binlerce Gemlikli katıldı.

Açılış seremonisi renkli görüntülere sahne oldu. Gemlik Belediyesi Körfez Halk Bandosu eşliğinde yürüyen Gemliklilere festival için özel süslenen traktörler, at ve eşekleri ile gelen üreticiler, zeytin ve çizgi karakter kostümleri giymiş maskotlar, motosiklet sürücüleri eşlik etti. Protokol üyeleri, yürüyüş varış noktası olan İskele Meydanı’nda açılış kurdelesini kestikten sonra üretici stantlarını tek tek ziyaret etti. Stantlar arasında üreticilerin yanı sıra kooperatifler ve kadın girişimci dernekleri de yer aldı.

Festival için düzenlenen En Kaliteli Sofralık Zeytin, En Güzel Bahçe, En Güzel Süslenen Traktör yarışmalarında da derece alanlara ödülleri verildi. En Kaliteli Sofralık Zeytin Yarışması’nda Kumla’dan Mutlu Bal üçüncü, Muratoba’dan Hüseyin Aktosun ikinci, Katırlı’dan İsmail Yılancı ise birinci oldu. En Güzel Bahçe Yarışması’nın kazananı Katırlı Tarımsal Kalkınma Koop. Başkanı Hulisi Bayrak olurken en güzel süslenen traktörün sahibi de Muhammed Mete olarak belirlendi.

Festivalde konuşan Gemlik Ticaret Borsası Başkanı Özden Çakır ve Gemlik Sanayi ve Ticaret Odası Başkan Yardımcısı Fatih Ayvaz, Gemlik Zeytinin önemi de değeri hakkında konuşarak üreticilerin ihtiyaç ve taleplerinden bahsettiler. Ardından konuşan Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren, ölümsüz ağaç zeytinin barışı simgelediğini söyleyerek “Gemlik sofralık zeytinin başkenti. Bizler birlik ve beraberlik içinde, zeytinin temsil ettiği barış için birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Festivalimiz hayırlı ve uğurlu olsun” dedi. Daha sonra söz alan CHP Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş ise festivallerin dayanışma demek olduğunu belirterek bu programda, bayram coşkusuyla bir araya gelindiğini dile getirdi. Son olarak söz alan CHP Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu da zeytinin insanlıktan önce var olduğunu, bu yüzden zeytinciyi sonuna kadar koruyarak zeytine sahip çıkacaklarını belirtti.

Fatih Kayhan, Sinan Güngör, Kutsal Evcimen ve Oğuz Aksaç konserleri ile festival coşkusu zirve yaptı. İki saatten uzun süren konserlerin ardından ilk gün programları sona erdi.