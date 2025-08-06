Üç farklı kıtada, altı farklı şehirde düzenlenen 2025 MTB Eliminatör Dünya Kupası’nın dördüncü ayağı, 10 Ağustos Cumartesi günü Sakarya’da gerçekleştirilecek.SAKARYA (İGFA) - Dünya’nın en iyi bisikletçileri Ayçiçeği Bisiklet Vadisi’nin teknik ve zorlu parkurunda şampiyonluk için pedal çevirecek.

2022 yılından bu yana aralıksız şekilde Dünya Kupası yarışlarına ev sahipliği yapan Sakarya, bisiklet sporunun uluslararası arenadaki önemli merkezlerinden biri haline geldiğini bir kez daha gözler önüne serecek. Bu hafta sonu dünyanın en iyi dağ bisikletçilerini ağırlayacak yarışlar, adrenalin dolu anlara sahne olacak.

ZORLU PARKUR

Yarışmacılar, Ayçiçeği Bisiklet Vadisi’nde yer alan yaklaşık 1 kilometrelik teknik ve zorlu parkurda 10 Ağustos Pazar günü MTB Eliminatör Dünya Kupası’nda mücadele edecek.

Dayanıklılığın, stratejinin ve sürüş becerisinin ön planda olduğu bu etapta sporcular, Dünya Kupası puanları için ter dökecek.

ERKEKLERDE KLEMENCİC ZİRVEDE

Şu ana kadar toplanan puanlara göre Slovenyalı sporcu Jakob Klemencic, 269 puanla genel klasman liderliğini elinde bulunduruyor. 22 Haziran’da yine Sakarya’da düzenlenen Dünya Şampiyonası’nda birinci olarak gökkuşağı formayı kazanan İsveçli Edwin Linch ise 190 puanla ikinci sırada yer alıyor.

KADINLARDA FROMBERGER ÖNDE

Kadınlar klasmanında ise Alman bisikletçi Marion Fromberger, topladığı 300 puanla liderlik koltuğunda oturuyor. Hollandalı Didi De Vries 176 puanla ikinci sırada bulunurken, Sakarya’daki Dünya Şampiyonası’nda zafere ulaşan Ukraynalı Mariia Sukhopalova ise 155 puanla üçüncü sırada yer alıyor.

Sakarya etabının ardından yarışlar Brezilya ve İspanya'da devam edecek. İspanya’da düzenlenecek final etabıyla birlikte 2025 MTB Eliminatör Dünya Kupası’nda sezon tamamlanmış olacak.