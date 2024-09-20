Bayburt Üniversitesinden Prof. Dr. Engin Şahin (Sağlık Bilimleri Fakültesi) ve Doç. Dr. Erdal Öner (Mühendislik Fakültesi), yayınlarına yapılan atıfların etki kapasitesi çerçevesinde dünya genelinde büyük bir başarıya imza attılar. Saygın uluslararası bilimsel yayın kuruluşu Elsevier'in 2024 yılına ait "Standartlaştırılmış Atıf Göstergelerinin Bilim Çapında Güncellenmiş Yazar Veritabanları" raporuna göre, her iki akademisyen de en fazla etkili atıf alan bilim insanları arasında %2'lik dilime girerek uluslararası alanda önemli bir başarı elde ettiler.



Yaklaşık 230 bin bilim insanının yer aldığı listeye Türkiye'den en etkili akademisyenler girerken, Prof. Dr. Engin Şahin ve Doç. Dr. Erdal Öner, alanlarında öne çıkarak bu prestijli listeye girmeyi başardı. Akademik çalışmalarında yaptıkları araştırmalarla adından söz ettiren Şahin ve Öner, bilim dünyasında etkin atıflarıyla dikkat çekti. Ağustos 2024 itibarıyla güncellenmiş verileri kapsayan rapor, kısa sürede çok sayıda haber sitesinde görünürlüğünü artırdı. Elsevier ve Web of Science veri tabanlarını temel alan liste, yüzbinlerce akademisyen arasından en fazla atıf alan bilim insanlarını üst sıralara taşıyor. Bu başarı, Bayburt Üniversitesinin uluslararası akademik alandaki prestijini daha da artırırken Türkiye’nin bilim dünyasına katkılarını gözler önüne seriyor.



Rektör Prof. Dr. Mutlu Türkmen, iki akademisyenin elde ettiği başarıyla ilgili duygularını şu sözlerle dile getirdi:

"Prof. Dr. Engin Şahin ve Doç. Dr. Erdal Öner’in dünya çapında en fazla atıf alan bilim insanları arasında yer alması, üniversitemizin bilimsel alandaki güçlü duruşunu ve akademisyenlerimizin uluslararası bilim dünyasındaki etkisini göstermektedir. Bu başarı, yalnızca kişisel bir zafer değil, Bayburt Üniversitesinin bilimsel üretkenliğinin ve akademik değerlerinin bir yansımasıdır. Atıf göstergeleri, bir bilim insanının yaptığı çalışmaların ne kadar etkili ve yaygın olduğunu ortaya koyan önemli bir kriterdir. Bu bağlamda, her iki hocamızı da gönülden tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum."

Rektörümüz Türkmen, gelecekteki hedeflerine de vurgu yaparak şunları ekledi: "Bu başarı, Bayburt Üniversitesi'nin bilimde öncü bir kurum olma misyonunu bir kez daha teyit etmektedir. Amacımız, yalnızca mevcut akademisyenlerimizin etkisini artırmakla kalmayıp, geleceğin bilim insanlarını yetiştirmek ve dünya çapında kabul gören çalışmalar yapmalarını sağlamaktır. Bilimde öncü olmak, sadece ulusal düzeyde değil, uluslararası arenada da adımızı daha fazla duyurmayı ve ülkemize katkı sağlamayı hedeflediğimiz anlamına gelir."