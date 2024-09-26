Tüm dünyada beyin, sinir ve omurga cerrahisi alanında önde gelen etkinliklerden biri olan ‘WFNS Eğitim Kursu’, bu yıl İstanbul’da düzenleniyor!İSTANBUL (İGFA) - Dünya Nöroşirürji Dernekleri Federasyonu (WFNS) Eğitim ve Öğretim Komitesi, WFNS Genç Beyin Cerrahları Forum Komitesi ve NPİSTANBUL Beyin Hastanesi'nin ortak ev sahipliğinde düzenlenen ‘WFNS Eğitim Kursu’, 27-29 Eylül 2024 tarihleri arasında Üsküdar Üniversitesi NP Sağlık Yerleşkesi İbni Sina Oditoryumu'nda gerçekleştirilecek.

Üsküdar Üniversitesi NP Sağlık Yerleşkesi, 27-29 Eylül 2024 tarihlerinde dünyada beyin, sinir ve omurga cerrahisi alanında en önemli etkinliklerden biri olan ‘WFNS Eğitim Kursu’na ev sahipliği yapacak.

Dünya Nöroşirürji Dernekleri Federasyonu (WFNS) Eğitim ve Öğretim Komitesi, WFNS Genç Beyin Cerrahları Forum Komitesi ve NPİSTANBUL Beyin Hastanesi iş birliğiyle düzenlenen etkinlik, Üsküdar Üniversitesi NP Sağlık Yerleşkesi İbni Sina Oditoryumu'nda gerçekleştirilecek

Kursun açılış töreni, 27 Eylül 2024 Cuma günü Üsküdar Üniversitesi Kurucu Rektörü ve Yönetim Üst Kurulu Başkanı Prof. Dr. Nevzat Tarhan'ın yapacağı konuşmayla başlayacak.

Dünya çapında büyük bir ilgiyle takip edilen bu eğitim kursunda, Prof. Dr. Onur Yaman, Mehmet Zileli, Abuzer Güngör, Salman Şerif, Usame Muhammed, İbrahim Omerhodzic, Ender Ofluoğlu, Eduardo Carvalhal Ribas, Bin Xu, M. Sabri Gürbüz, Jun Muto, Sabino Luzzi, Giovanni Raffa gibi beyin, sinir ve omurga cerrahisinin önde gelen isimleri bilgi ve deneyimlerini paylaşacaklar.

Etkinlik, katılımcılara etkileşimli bilimsel tartışmalar ve vaka çalışmalarıyla bilgi edinme fırsatı sunacak

Üç gün sürecek bu etkinliğin ilk günü kranioserebral cerrahi, ikinci günü ise omurga cerrahisi üzerine yoğunlaşacak. Seçkin akademisyen ve uzmanların ileri düzey dersler vereceği bu etkinlik, katılımcılara etkileşimli bilimsel tartışmalar ve vaka çalışmalarıyla bilgi edinme fırsatı sunacak.

Bu prestijli kursun genç beyin, sinir ve omurga cerrahlarının ihtiyaçlarına göre özel olarak planlandığına dikkat çeken WFNS Eğitim Kursu Düzenleme Komitesi Üyesi ve NPİSTANBUL Hastanesi Beyin, Sinir ve Omurilik Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Onur Yaman, “Bu kurs, beyin ve omurga rahatsızlıklarının tedavi süreçlerine dair pratik bilgiler edinmek ve uluslararası düzeyde uzmanlardan öğrenmek için eşsiz bir platform niteliğinde.” dedi.

WFNS Eğitim Kursu'nun amacına da değinen Prof. Dr. Onur Yaman, “Buradaki amaç, dünya çapındaki beyin, sinir ve omurga cerrahlarını bir araya getirerek tedavide güncel yaklaşımları paylaşmak ve genç meslektaşlara bu bilgileri aktarmak.” şeklinde konuştu.