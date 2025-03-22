Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından, Dünya Su Günü etkinlikleri kapsamında, öğrencilere su tasarrufu ve atıkların ayrıştırılmasıyla ilgili eğitim verildi. ASAT Genel Müdürlüğü de düzenlediği çeşitli etkinliklerle suyun önemini anlattı.ANTALYA (İGFA) - Giderek büyüyen temiz su sorununa dikkat çekmek, içilebilir su kaynaklarını korumak ve çoğaltmak, artan su krizini çözüme kavuşturmak için somut adımlar atılması amacıyla gerçekleştirilen Dünya Su Günü’ne, Antalya Büyükşehir Belediyesi de düzenlediği etkinliklerle destek verdi. Antalya Büyükşehir Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı ve ASAT Genel Müdürlüğü personeli tarafından, öğrencilere su tasarrufu eğitimi verildi.

HEM EĞLENCELİ HEM ÖĞRETİCİ

Antalya Büyükşehir Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen eğitim programında, su kaynaklarının korunmasının önemi vurgulanırken, çocuklara günlük hayatta nasıl su tasarrufu yapabilecekleri konusunda da pratik bilgiler verildi. Ayrıca eğitimde; suyu israf etmenin önemi, doğayı korumak için neler yapılabileceği, atıkları doğaya atmanın zararları gibi konulara da değinildi. Yapılan su tasarrufu deneyiyle birlikte, miniklerin konuyu daha rahat anlaması sağlandı. Oyunlar ve interaktif sunumlarla desteklenen etkinlikte, miniklerin su bilinci kazanmaları amaçlandı. Program, atıkların ayrıştırılması ve tasarruf konulu eğitici çizgi film gösterimiyle birlikte sona erdi.

ÖĞRENCİLERDEN SUYU KORUMA SÖZÜ

Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü de Antalya Gökkuşağı Koleji Cambridge Uluslararası Okulu öğrencilerini misafir etti. Suyun gezegenimiz için hayati önemine dikkat çekmek amacıyla düzenlenen etkinlik sonunda öğrenciler 3 metreye 4 metre boyutlarında dev bir bez üzerine çizilen büyük bir su damlasının etrafına el izlerini bıraktılar. Etkinliğe, Antalya Su ve Atıksu İdaresi Genel Müdürü Av. İbrahim Kurt da katılarak öğrencilerle birlikte suyun değerine dikkat çekti. Öğrenciler, el izleriyle suyu koruma sözü vererek gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakma sorumluluğunu vurguladılar.

ÇEVRE GÖNÜLLÜSÜ MİNİKLERE ROZET

ASAT Genel Müdürlüğü ayrıca DEKAFOK Kıyı Koruma Derneği ile ortak bir çalışma yaptı. DEKAFOK Eğitim ve Araştırma Merkezi’nde düzenlenen etkinlikte Manavgat Ulukapı Sülek Şehit Halil İbrahim Mudul İlkokulu'ndan gelen öğrencilere bilgilendirme yapıldı. ASAT Manavgat Şube Müdürü Ali Duran öğrencilere suyun önemi, su döngüsü ve su kaynaklarının korunması hakkında bilgilendirme yaptı. Eğitimin ardından öğrenciler sahil temizliği gerçekleştirdi. Sonrasında ise çevreye sağladıkları katkılar için ASAT logolu çevre gönüllüsü rozetleri ve sertifikaları takdim edildi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, HUB Antalya Girişimcilik Merkezi’nde, 15-30 yaş arası gençlere yönelik olarak; “İklim Değişikliği, Sıfır Atık ve Su tasarrufu Farkındalık Eğitimi” düzenledi.

GENÇLER DE BİLİNÇLENDİRİLDİ

HUB Antalya Girişimcilik Merkezi'nde de "İklim Değişikliği, Sıfır Atık ve Su Tasarrufu Farkındalık Eğitimi düzenlendi. Antalya Büyükşehir Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı İklim Değişikliği Şube Müdürü Mekke Yıldız tarafından verilen eğitimde gençlere iklim değişikliğinin etkileri, sıfır atık uygulamalarının çevreye sağladığı katkılar ve su tasarrufu konusunda bilinmesi gereken temel noktalar ele alındı.