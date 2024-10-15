Vodafone, Dünya Müşteri Deneyimi Günü’ne özel olarak bireysel müşterilerine 1 günlük 5 GB internet hediye etti.İSTANBUL (İGFA) - Müşteriler, Vodafone Yanımda uygulaması üzerinden hediye internetlerine hızlı ve kolay bir şekilde ulaşarak anında aktif hale getirdi ve Dünya Müşteri Deneyimi Günü’ne özel hediyeden faydalandı.

Bu hediyeden faydalanan müşterilere toplamda bir günde 18 milyon TL’lik fayda sağlandı.

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, “Vodafone olarak, müşteri deneyiminin A’dan Z’ye tüm ekipler tarafından sahiplenilmesine önem veriyoruz. Müşterilerimizi yakından dinleyerek onlarla empati kurmaya odaklanıyoruz. Daha iyi bir deneyimi mümkün kılmak için elimizde yeterli yetkinliklerin olmasına ve böylece değişimin öncüsü olmaya özen gösteriyoruz. Müşterilerimize rastlantılarla dolu belirsiz bir deneyim sunmak yerine, her etkileşimde düşünülmüş ve hatırlanacak bir deneyim sağlamayı hedefliyoruz. Bu doğrultuda, tüm süreç ve hizmetlerimize müşteri geribildirimlerini entegre ederek, onların ihtiyaçlarına yönelik daha iyi çözümler sunmayı amaçlıyoruz. Bu gayretimizi, müşteri deneyiminin öneminin kutlandığı böyle bir günde müşterilerimizle de kutlamak istedik ve 5 GB internet hediye ettik. Müşteri deneyimi, bizim için sadece bir gün değil, her zaman en ön planda olmaya devam edecek.” dedi.