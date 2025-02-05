Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri’yi dünyaya tanıtacak ve ikinci kez Erciyes’te düzenlenecek olan Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası’nın İstanbul’daki tanıtım toplantısına katıldı.İSTANBUL (İGFA) - 15-16 Mart 2025 tarihlerinde Kayseri Erciyes Kayak Merkezi’nde düzenlenecek FIM Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası (SNX), Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kayseri Valiliği, Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Kayseri Erciyes A.Ş. başta olmak üzere Dünya Motosiklet Federasyonu (FIM), Spor Toto ve Türkiye Motosiklet Federasyonu’nun iş birliğinde gerçekleşecek.

Türkiye’nin tanıtım ve spor turizminde öne çıkması için dünyanın en önemli şampiyonalarından birisi olan FIM Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası (SNX Snowcross World Championship) Tanıtım Toplantısı, Vadi İstanbul Radisson Collection Salonu’nda gerçekleşti. FIM Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası Tanıtım Toplantısı’na Başkan Büyükkılıç’ın yanı sıra, AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı, Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkanı Mehmet Sadık Vefa, Türkiye Motosiklet Federasyonu Asbaşkanı Mahmut Nedim Akülke, Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Elcuman, Erciyes A.Ş. Genel Müdürü Zafer Akşehirlioğlu ve basın mensupları katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Erciyes’in tanıtım videosu, geçtiğimiz yıl büyük heyecana sahne olan yarışlardan görüntüler ile dünyadan ve Türkiye’den medya yansımaları izletildi.

Törende kürsüye davet edilen Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, yaptığı konuşmada, anlamlı ve önemli bir organizasyonda bir araya geldiklerini belirterek, emeği geçen herkese teşekkürlerini iletti. Geçirdiği kalp krizi nedeniyle vefat eden Türkiye Motosiklet Federasyonu Önceki Dönem Başkanı Bekir Yunus Uçar’a Allah’tan rahmet dileyen Başkan Büyükkılıç, Kayseri ve Erciyes Kayak Merkezi hakkında önemli bilgiler paylaştı.

Kayseri’nin bir şehir olmanın ötesinde kabına sığmayan, ticaretin, sanayinin merkezi olarak nitelendirilen, Anadolu’nun ortasında ‘ben buradayım’ diyen bir şehir olduğunu ifade eden Başkan Büyükkılıç, şunları kaydetti: “Kayseri gerçekten etkileyici bir şehir, Kapadokya bölgesinde, geçmiş dönemde krallık olan Kayseri’de kralın mezarı da yer almaktadır. İki gün önce Erciyes Kayak Merkezi’ndeydim. Endonezya, Kore’den ve diğer ülkelerden binlerce turistin Kapadokya’dan sonra Kayseri’ye gelip, kayak sporu ile tanışmalarından keyif almaya başladık. Biz birlikte büyürüz, biz birbirimize katkı sağlayarak, şehrimizi geleceğe taşımalıyız. Kayseri’miz anlatılmaya, yaşanmaya değer, övgüyle anlatılacak bir şehir konumundadır.”

Kayseri’nin görülmeye, gezilmeye değer olduğunu söyleyen ve bir hekim olarak açıklamalarda bulunan Başkan Büyükkılıç, Erciyes’te 1850 metre yükseklikte Yüksek İrtifa Kamp Merkezi’ni hayata geçirdiklerini, merkezde 8 çim futbol sahası, olimpik yüzme havuzu, çok amaçlı spor salonu, fitness salonu yer aldığını belirtirken, atletizm pistinin de inşa edileceğini kaydetti.

Erciyes Kayak Merkezi’nin güvenli kayak merkezi sertifikası olduğunu, 26 milyon metrekare Erciyes Dağı’nın tapusunun Kayseri Büyükşehir Belediyesi’ne ait olduğunu, denetiminin sadece Kayseri Büyükşehir Belediyesi Erciyes A.Ş. ile yapıldığını söyleyen Büyükkılıç, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek’e de uyumlu çalışmaları ve katkılarından dolayı teşekkürlerini iletti.

Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkanı Mehmet Sadık Vefa da federasyon olarak faaliyetlerini anlatarak büyük çalışma ve başarılara imza attıklarını dile getirdi ve şampiyonaya destek veren yönetici ile Kayserili vatandaşlara teşekkürlerini iletti.

Kayseri Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Elcuman ise Erciyes Kayak Merkezi’nin tesisleşmesi, Erciyes A.Ş.’nin kuruluşu ve devam eden süreçteki faaliyetleri hakkında bilgiler vererek, “2011 yılında Erciyes’te bugünkü haliyle ilk defa kayak yapılmaya başlanıyor. Erciyes A.Ş.’nin tek görevi dağı yönetmek. Biz Türkiye’nin ilk profesyonel dağ yönetim şirketiyiz. Tek işimiz Erciyes’i yönetmek ve onu bir dünya markası haline getirmek” ifadelerini kullandı.

Yönetim konusunda da farklı kayak merkezlerine danışmanlık hizmeti sunduklarını kaydeden Elcuman, “Erciyes A.Ş. dağı yönetir, bizim turizmcilerimiz, otelcilerimiz sadece turizmcilik yaparlar. Erciyes’i bir dünya markası ve Türkiye’de çok bilinen bir dağ haline getirmek istiyoruz. Buradan Büyükşehir Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyorum, desteğini hiç bizden esirgemiyor” dedi.