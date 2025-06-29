İzmir Bornova Belediyesi, İzmir ve Türk sporuna uzun yıllar emek veren Dr. Şaban Acarbay’ın adını Çamdibi’ndeki Yarı Olimpik Kapalı Yüzme Havuzuna verdi.İZMİR(İGFA) - İzmir Bornova Belediyesi, 50 yılı aşkın süredir İzmir ve Türkiye sporuna emek veren, hekim, eğitmen ve toplum gönüllüsü Dr. Şaban Acarbay’ın ismini Çamdibi’nde bulunan Yarı Olimpik Kapalı Yüzme Havuzuna verdi. Tören, sanat, siyaset, spor ve iş dünyasının buluştuğu, duyguların ve vefanın ön planda olduğu anlamlı bir buluşmaya dönüştü.

“BU BENİM İÇİN TARİHE NOT DÜŞÜLEN BİR GÜN”

Açılış konuşmasını yapan Dr. Şaban Acarbay, duygu dolu ifadelerle bu onuru yaşamanın kendisi için ne kadar anlamlı olduğunu şöyle ifade etti:

“Çocukken harçlık için çapacılık yaptığım topraklarda adımın yaşatılacağı böyle bir tesisin olması büyük gurur. Bu vefayı gösteren Bornova Belediye Başkanımız Sayın Ömer Eşki’ye ve kararı oy birliğiyle alan Belediye Meclisimize teşekkür ediyorum. Vefa, vasıflı insanların en önemli özelliklerinden biridir. Bugün burada bu vefayı taşıyanları görmek benim için büyük bir ödül.”

“İYİ Kİ ÇAMDİBİ BÖYLE BİR DEĞERİ YETİŞTİRMİŞ”

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki ise, Dr. Acarbay’ın hayatına ve çalışmalarına duyduğu saygıyı şu sözlerle dile getirdi: “Bu ismin bu tesise verilmesi fikri Çamdibi’nde sohbet sırasında doğdu. Ne kadar doğru bir karar olduğunu bugün buradaki tebessümlerde görüyorum. Bir ömür tertemiz bir hayat sürmüş bir insana vefa gösterebilmek hepimiz için büyük bir mutluluk. İyi ki Bornova’da Şaban Acarbay varmış. Eğer bu vefaya bir katkım olduysa kendimi şanslı sayarım.”

Ayrıca, bu dönemin bir “vefa dönemi” olarak anılmasını istediğini belirten Eşki, Çamdibi'nin bir başka değeri olan merhum Selami Cihanel’in isminin de bir parka verilmesi için hazırlık yaptıklarını duyurdu.

“BURADAN ÇIKACAK ÇOCUKLAR TÜRK SPORUNA KATKI SAĞLAYACAK”

Törende söz alan Önceki Dönem Bornova Belediye Başkanı Olgun Atilla,

“Değerli büyüğümüzün ismini taşıyan bu güzel tesis, nice sporcuların yetişmesine vesile olacak. Türk sporuna katkı sağlayacak çocuklarımızın buradan çıkması bizleri gururlandıracaktır.” dedi.

“BU İSİM BURADA ÖLÜMSÜZLEŞTİ”

CHP İzmir eski Milletvekili Atilla Sertel, Dr. Acarbay’ın hem hekim hem sporcu hem de gençlerin önderi olarak çok kıymetli bir isim olduğunu vurgulayarak,

“Bu tesisle birlikte Şaban Acarbay ismi burada ölümsüzleşti. Buradan şampiyon çocuklar çıktıkça onun ve emeği geçenlerin adı da anılacaktır. Bu büyük vefa örneği için Başkan Eşki’ye özellikle teşekkür ediyorum.” dedi.

“BU TOPLULUK AYRIM GÖZETMEDEN BİR ARADA”

CHP’nin önceki Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Prof. Dr. Kamil Okyay Sındır, Acarbay’ın birleştirici yönüne dikkat çekerek şunları söyledi: “Bu törende hiçbir siyasi veya etnik ayrım yok. Herkesin yüreğinde yer etmiş bir insan için bir aradayız. Bu da Şaban Ağabey’in başarısıdır. Toplumumuzun böyle insanlara daha çok ihtiyacı var.”

“BENİM HAYATIMA DA DOKUNDU”

Önceki dönem İzmir Milletvekili İlhan Kaya ise, Dr. Acarbay’ın yaşamına doğrudan katkısını şöyle anlattı: “Şaban Acarbay, İlhan Kaya’nın yaşamına dokundu. Bana el verdi ve ben milletvekili oldum. Bugün bu kadar genç yaşta böyle bir vefa örneğini hayata geçiren Başkanımız Ömer Eşki’ye canı gönülden teşekkür ediyorum.”

VEFA RUHU TÖRENDE HİSSEDİLDİ

Törenin sonunda, Bornova Sanayiciler ve İş İnsanları Platformu, Köprülüler Derneği, Pınar Mahallesi sakinleri ve TÜFAD İzmir Şube Başkanı Hasan Aral; Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki’ye, TÜFAD Denizli Şube Başkanı Bülent Fil ise Dr. Şaban Acarbay’a plaket ve hediyeler takdim etti.

Açılış kurdelesi kesildikten sonra, Başkan Eşki ve protokol üyeleriyle birlikte tesis gezildi. Dr. Acarbay, havuzda antrenman yapan genç sporcular için başlangıç düdüğünü çalarak yeni dönemi başlattı.