Ünlü Dr. Feridun Kunak, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin “Anne Şehir Sağlıklı Yaşam Projesi”ni inceleyerek tam not verdiKOCAELİ (İGFA) - Kanal 7’de Dr. Feridun Kunak tarafından hazırlanan “Evlerinize Sağlık” programının çekimleri bu kez Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde gerçekleşti. Önümüzdeki günlerde yayınlanacak programda, Büyükşehir’in birçok projesine yer verilecek.

Hayata geçirdiği pek çok proje ile şehirde yaşayan vatandaşların hayatına değer katan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kültür, sanat ve sağlık programları ile insanların gelişimine de katkı sağlıyor. Bu doğrultuda Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen “Anne Şehir Sağlıklı Yaşam Projesi”, Dr. Feridun Kunak’ın “Evlerinize Sağlık” programına ev sahipliği yaptı. Ünlü doktor, program çekimleri kapsamında “Anne Şehir Merkezi Akasya”, “Hoş Geldin Bebek Projesi” ve “Lokomotif Çocuk Köyü’nü” ziyaret etti.

Dr. Feridun Kunak, Akasya Anne Şehir Merkezi’nde program üyeleriyle bir araya geldi. Kadınların egzersiz seansına katılan Kunak, antrenör eşliğinde gerçekleştirilen egzersizlere dahil oldu ve egzersizlerin sağlık üzerindeki olumlu etkilerini anlattı. Kunak ayrıca, fizyoterapist ile birlikte üyelerin sağlık durumlarını değerlendirerek birebir destek sağladı.

Dr. Feridun Kunak, Büyükşehir’in anne adayı ve yeni doğum yapan annelere sunduğu “Hoş Geldin Bebek Projesi” çerçevesinde bir ailenin evini ziyaret etti. Bebek bakımı, sağlıklı büyüme ve ailelerin dikkat etmesi gereken noktalar hakkında bilgilendirme yapan Kunak, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin annelere sunduğu “Hoş Geldin Bebek Projesi”nin önemini vurguladı.

Ziyaretin bir diğer durağı Lokomotif Çocuk Köyü oldu. Çocukların öğretici atölye çalışmalarını yerinde inceleyen Dr. Kunak, çocuklarla vakit geçirerek onların gelişimine yönelik çalışmalar hakkında bilgi aldı.