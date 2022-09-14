Gençosman Stadyumu’nda saat 15.30’da oynanan karşılaşmayı Ömer Faruk Gültekin, Barış Çiçeksoyu, Çağlar Demirkıran üçlüsü yönetti.

Temsilcimizin ligde attığı ilk golü atan Kubilay durumu 1-0’a getirdi.

Menemenspor’un korner atışında top Bayburt Özel İdarespor’dan Furkan Özdemir’e çarparak filelerle buluştu. 1-1 Orta saha mücadelesinde üstün olan konuk ekip, ilk yarının son anlarında yakaladığı pozisyonu iyi değerlendiren Menemenspor, durumu 2-1’e getirdi.

Menemenspor’u öne geçiren golü Ali Özgün’ün ceza sahasına şişirdiği topa kafa ile uzanan Muhammed Enes Yılmaz attı.

Maçın ilk 45 dakikası Menemenspor’un 2-1 üstünlüğü ile sona erdi.

Son dakikalarda beraberliği yakalamak için bastıran Bayburt Özel İdarespor, yakaladığı sayılı pozisyonda da etkili olamadı.

Karşılaşmanın son anlarında bir pozisyona itiraz eden Teknik Direktör Ramazan Kurşunlu ile Menemenspor teknik heyetinden yardımcı hoca kırmızı kartla saha dışına atıldı.

Dördüncü haftayı da puansız kapatan Bayburt Özel İdarespor, umutları 5. haftaya erteledi.

Bayburt Özel İdarespor, 5. hafta 18 Eylül 2022 günü saat 19.00’da Isparta 32 Spor Kulübü ile deplasmanda karşılaşacak.