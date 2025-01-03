Dokuz Eylül Üniversitesi’nin (DEÜ) üç meslek yüksekokulu programı, MEDEK değerlendirmeleri sonucu tam ve koşullu akreditasyon almaya hak kazandı.İZMİR (İGFA) - Mesleki Eğitim Akreditasyon Kurulu (MEDEK) tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda akreditasyon almaya hak kazanan DEÜ'de; bu kapsamda İzmir Meslek Yüksekokulu (İMYO) Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programı 31 Aralık 2028 tarihine kadar sürecek tam akreditasyon almaya hak kazanırken, Efes MYO Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği Programı ve Sağlık Hizmetleri MYO İlk Acil Yardım Programları ise 31 Aralık 2026 tarihine kadar Koşullu Akreditasyon aldı.

Akreditasyon sürecini değerlendiren DEÜ Rektörü Prof. Dr. Bayram Yılmaz, meslek yüksek okullarının hem bölgenin kalkınmasına hem de farklı sektörlere yönelik nitelikli iş gücünün sağlanmasına önemli katkılar sunduğunu ifade ederek, "DEÜ ailesi olarak topluma hizmet anlayışı ve sürdürülebilirlik ilkesiyle hareket ediyoruz. Bu bağlamda meslek yüksekokullarımızın kazandığı bu başarıyı sevinçle karşılıyoruz. Bu süreçte emeği geçen bütün akademik ve idari personelimize teşekkür ediyor, öğrencilerimizi kutluyorum" dedi.

Rektör Yılmaz, programların sektörel ihtiyaçlara uygun şekilde güncellenen müfredatları ve deneyimli akademik kadrolarıyla fark oluşturmak olduğunu kaydetti.