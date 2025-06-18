Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), sosyal medyada paylaşılan “Ümit Özdağ’ın Marmara Ceza İnfaz Kurumu çıkışında namaz kılmasının jandarma tarafından engellendiği” yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı.ANKARA (İGFA) - DMM’den yapılan duyuruda, Ümit Özdağ ve beraberindekilerin cezaevinden ayrıldıktan sonra jandarma personeline herhangi bir talepte bulunmadığı, namaz kılmak istediklerine dair de bir bildirim iletmedikleri belirtildi.

“MÜDAHALE HUKUKEN MÜMKÜN DEĞİL”

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, jandarma birimlerinin görev yetkilerinin cezaevi sınırlarıyla sınırlı olduğuna dikkat çekilerek, namaz kılındığı ileri sürülen alanın cezaevinin dışındaki bir cami olduğu ifade edildi. Bu nedenle jandarmanın burada müdahalede bulunmasının ya da izin vermesinin hukuki olarak mümkün olmadığı vurgulandı.

“GÜVENLİK TALEBİ DE OLMADI”

Ayrıca olayla ilgili herhangi bir güvenlik zafiyetinin oluşmadığı, taraflardan herhangi bir güvenlik önlemi talebinin de jandarma birimlerine iletilmediği kaydedildi.

DMM açıklamasında, söz konusu iddianın kamuoyunu yanıltmaya yönelik bir dezenformasyon olduğu belirtilerek “Kamuoyuna saygıyla duyurulur” denildi.