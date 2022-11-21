Ligin en güçlü ekiplerinden Amedspor ile Diyarbakır deplasmanında oynayan Bayburt Özel İdarespor, karşılaşmadan 2-0 mağlup ayrıldı. Geçtiğimiz hafta Sivas Belediyespor’u uzatma dakikalarında attığı golle 2-1 mağlup ederek 3 puana ulaşan Bayburt Özel İdarespor, puanını 8’e yükseltmişti.

15. haftada bugün ligde zirveyi zorlayan rakibi Amedspor karşısında puan arayan Bayburt Özel İdarespor, karşışalşmadan puansız ayrıldı. Bugün saat 13.00’te Diyarbakır Stadyumu’nda oynanan karşılaşmada Amedspor’a galibiyete getiren golleri 5. dakikada Mehmet Alaeddinoğlu, 56 dakikada ise eski Bayburt Özel İdaresporlu oyuncu Tayyib Kanarya attı. Galibiyetin ardından puanını 27’e yükselten Amedspor ligi liderliğine yükselirken, Bayburt Özel İdarespor ise 8 puanla 19 takımlı ligde 18. sırada yer aldı.

Baybrut Özel İdarespor 16. hafta maçında ligde zirve mücadelesi veren Esenler Erokspor’u konuk edecek.