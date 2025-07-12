Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Kocaköy ve Sur ilçelerine bağlı 8 mahalle ile 11 mezrayı kapsayan 15 kilometrelik Günalan ve Geyiksırtı Grup Mahalle Yolu'nda asfalt çalışmalarına başladı.DİYARBAKIR (İGFA) - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığı, kent genelinde ulaşımı daha güvenli ve konforlu hale getirmek amacıyla 17 ilçenin kırsal mahallelerinde çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, grup mahalle yolları ve bağlantılarında alt temel, dolgu, stabilize ve asfalt uygulamalarıyla yurttaşların ulaşım sorunlarına çözüm sunuyor.

Kırsal mahallelerde yeni yol yapımını tamamlayarak hizmete sunan ekipler, bu kapsamda Kocaköy ve Sur ilçelerine bağlı 8 mahalle ile 11 mezrayı kapsayan Günalan ve Geyiksırtı Grup Mahalle Yolu’nda asfalt serimine geçti.

15 kilometrelik yol asfaltlanıyor

Yaklaşık 3 bin 500 kişinin yaşadığı Arpaderesi, Çelikli, Eryolu, Beybulak, Sayarlar, Çubuklu, Günalan ve Suçıktı mahalleleri ile Konaklar, Yukarı Eryolu, Sarıkaş, Kızıltepe, Tapik, Aktepe, Geyiksırtı, Ateşler, Yılmazlar, Yalçınkaya ve Haydarika mezralarını birbirine bağlayan 15 kilometrelik yolda PMT (Plent Miks Temel) çalışmasını tamamlayan ekipler, 11 Temmuz itibarıyla asfalt serimine başladı.

Çalışmalar kapsamında 5 kilometrelik bölüm asfaltlandı, kalan 10 kilometrelik kısmın ise önümüzdeki günlerde tamamlanması planlanıyor.

Asfalt çalışmasının tamamlanmasının ardından yol, yurttaşların hizmetine sunulacak.