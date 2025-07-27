Diyanet İşleri Başkanlığı, bir personeline ait olduğu iddia edilen sosyal medya videosuyla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu. Müfettişlerin görevlendirildiğini ve konunun titizlikle incelendiğini belirten Başkanlık, kamuoyunu bilgilendirdi.ANKARA (İGFA) - Diyanet İşleri Başkanlığı, sosyal medya platformlarında bir personeline ait olduğu öne sürülen video görüntüleriyle ilgili resmi bir açıklama yaptı.

Yapılan paylaşımda, söz konusu video üzerine derhal soruşturma başlatıldığı ifade edildi.

Açıklamada, “Bazı sosyal medya platformlarında bir görevlimize ait olduğu iddia edilen video görüntüsü ile ilgili olarak Başkanlığımız tarafından derhal soruşturma başlatılmıştır. Görevlendirilen müfettişler tarafından konu titizlikle incelenmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” denildi.