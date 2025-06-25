İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Dışişleri Bakanlığı’nın NATO ile ilgili faaliyetlerinin hedef gösterilmesinin ulusal güvenlik açısından endişe verici olduğunu ve yayıncılık ilkeleriyle bağdaşmadığını açıkladı.ANKARA (İGFA) - İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Dışişleri Bakanlığı’nın NATO kapsamındaki bir bildiriminin hedef gösterilmesine ilişkin bir açıklama yaptı. Açıklamada, bu tür iddiaların Türkiye’nin ulusal güvenlik çıkarlarını tehdit ettiği ve yayıncılık ilkelerine aykırı olduğu vurgulandı.

Dışişleri Bakanlığı’nın habere konu olan faaliyetinin, NATO’nun üye ülkelerdeki misyonlarında Türkiye’yi temsilen görev alabilecek yetkin personellerin yetiştirilmesi için düzenlenen staj programlarıyla ilgili koordinasyon çalışması olduğu belirtildi. Bakanlık, devletimizin ulusal güvenlik çıkarları doğrultusunda uluslararası arenada güçlü bir şekilde temsilini sürdürmektedir.

TÜRKİYE’NİN NATO’DAKİ ROLÜ

Dışişleri Bakanlığı, NATO ile ilişkilerin yürütülmesinde kilit bir rol üstleniyor. Türkiye, NATO’nun barış misyonlarını destekleyerek ittifakın istikrarlaştırıcı rolüne ve güvenliğine önemli katkılar sağlıyor. Bakanlık, ulusal güvenliğe tehdit oluşturan yapılara karşı NATO bağlamında müdahale yetkisine sahip.

Açıklamada, İsveç ve Finlandiya’nın NATO’ya üyelik sürecinde Türkiye’nin ittifak içindeki rolünün ulusal çıkarlar açısından değerinin bir kez daha ortaya çıktığı vurgulandı.

Türkiye, NATO’nun kolektif güvenlik hedeflerine bağlılığını sürdürerek bölgesel ve küresel istikrara katkı sunuyor.