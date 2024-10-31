Dilovası Belediye Başkanı Ramazan Ömeroğlu, Devlet Su İşleri (DSİ) Bölge Müdürü İnan Gündüz ve DSİ Kocaeli Şube Müdürü Doğan Kahraman ile birlikte bölgedeki suyollarının daha verimli hale getirilmesi ve çevre kirliliğinin önlenmesi Dilderesi ve Eynerce Deresi’nde yönelik incelemelerde bulundu.KOCAELİ (İGFA) - Dilovası Belediye Başkanı Ramazan Ömeroğlu, Dilderesi’nde daha önce yapılan istinat duvarı ve alt zemin beton çalışmaları sayesinde derenin büyük ölçüde düzenlendiğini, ancak yağmur sularıyla biriken molozların temizlenmesi gerektirdiğini belirtti. Ömeroğlu, “Geçmişte gerçekleştirilen istinat duvarı ve zemin betonu projeleriyle Dilderesi’nde önemli bir iyileştirme sağlamıştı. Şimdi, yağmur sularının taşıdığı moloz ve diğer atıkları temizleyerek derenin düzenini ve güvenliğini sürdüreceğiz. Planlanan çalışmayla dere yatağında hem estetik bir görünüm kazandırılacak hem de taşkın riskinin azaltılması sağlanacak,” dedi.

DSİ Bölge Müdürü İnan Gündüz ise, derede yapılacak temizlik çalışmalarının bölgedeki çevre sağlığına olumlu katkılar sunacağını belirtti. Gündüz, “Dilderesi’nin temizliği sırasında yağmur sularıyla taşınan molozların etkin şekilde kaldırılması, derenin doğal akışını koruyarak çevrede oluşabilecek olumsuzlukları önleyecektir. Bu kapsamda ekiplerimizle en hızlı ve etkili şekilde çalışmalara başlayacağız,” şeklinde konuştu.

Bu kapsamda, Dilderesi ve Eynerce Deresi’nde planlanacak çalışmalarla temizlik ve ıslah çalışmalarının bölgenin doğal yapısını koruyarak çevre güvenliğini sağlaması hedefleniyor. Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte Dilderesi ve Eynerce Deresi, bölge halkına daha temiz, düzenli ve ferah bir çevre sunacak.