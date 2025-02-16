Enerji Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (ENSİA) Yönetim Kurulu Başkanı Alper Kalaycı, konutlarda yıllık tüketimin 5 bin kWh ile sınırlandırılmasının pek çok tüketicinin cebini yakacağını belirtirken, gelecek yıllarda bu limitin kademeli olarak aşağı çekilmesi ile daha fazla tüketicinin kapsama gireceğini vurguladı.İSTANBUL (İGFA) - Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından 16 Kasım 2024 tarihli Resmi Gazete‘de yayımlanan karar, elektrikli araçlarını evlerindeki ünitelerde şarj eden tüketicileri olumsuz yönde etkileyecek.

Hatırlanacağı gibi 1 Şubat 2025 tarihi itibarıyla yürürlüğe giren Son Kaynak Tedarik Tarifesi (SKTT) limitleri, yılda 5 bin kWh ve üzerinde enerji tüketen abonelerin, en az iki kat pahalı fatura ödemesinin yolunu açmıştı. Yeni tarifeye göre 2024 yılı toplamında 5 bin kWh ve üzeri elektrik tüketen aboneler, 1 Şubat 2025 tarihi itibarıyla yeni tarifeye geçecek ve mevcut tüketimlerinin iki katına yakın bir fatura ödeyecek.

2024 yılında bu limiti geçmeyen, 2025 yılı içinde tüketimi bu değere ulaşanlar da yine bu kapsama girecek.

Yeni uygulama hakkında değerlendirmelerde bulunan Enerji Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği Başkanı Alper Kalaycı, sadece araç şarjı ile yıllık limit değerin aşılacağını öne sürdü.

Satış adetleri giderek artan elektrikli araçları evlerinde kurdukları üniteler ile şarj eden tüketicilerin, bu aydan itibaren yüksek elektrik faturaları ile karşı karşıya kalacağına dikkat çeken Kalaycı, uygulamanın adil olması gereken piyasa düzenini de bozma riski taşıdığını vurguladı. “Bugünün batarya teknolojilerine göre bir elektrikli araç, 100 kilometrelik sürüş mesafesinde ortalama 18 kWh elektrik enerjisi tüketiyor" diyen Alper Kalaycı, "Yılda 30.000 km yapan bir sürücü, aracını evinde aracını şarj etmek isterse yılda 5.400 kWh harcayacak ve sadece araç şarjı ile SKTT ile getirilen sınır değeri fazlasıyla aşmış olacak. Konutlardaki altyapıya uygun olarak hızlı şarj imkânı sunan ünitelerde ise bu tüketim daha da artacak. Araç dışındaki ev tüketimleri de eklendiğinde tüketiciler hiç tahmin edemedikleri rakamlarla karşı karşıya kalacaklar.” dedi.

“YÜKSEK TÜKETİME SAHİP OLANLAR İÇİN ADİL DEĞİL”

Yeşil dönüşüme katkı koyan ve elektrifikasyonunu artıran vatandaşların, yüksek birim fiyat ile cezalandırılmak yerine, tüketimi yüksek kesimin teşvik edilmesi gerektiğini vurgulayan Alper Kalaycı, benzinli veya dizel aracını terk ederek elektrikli otomobil alanlar, doğalgaz kombisini bırakıp ısı pompasına geçenler aslında yeşil dönüşüme öncülük yapan kişiler olduğunu ifade ederek, "Şimdi SKTT limitlerinin güncellenmesi ile bu kişiler direkt olarak yüksek tarifeye maruz kalacaklar. Yeni düzenleme, serbest piyasa mekanizması çerçevesinde tüketici maliyetlerinin düşmesini engelleyen bir bariyer oluşturmakla birlikte, tüketici mağduriyetini arttırabilecek bir durum da yaratıyor. Bu da özellikle yüksek tüketimi olan tüketiciler için adil olmayan bir uygulama olacak" diye konuştu.