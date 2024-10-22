Bursa Emniyet Müdürlüğü, ‘Tebrikler hediye kazandınız’ mesajlarına karşı uyarıda bulundu. Vatandaşlara 'Bedava peynir sadece fare kapanında olur' mesajı verildi.İlker TÜRKER / HERKES DUYSUN

BURSA (İGFA) - Bursa Emniyet Müdürlüğü, vatandaşları dolandırıcılık olaylarına karşı vatandaşları uyarmaya devam ediyor.

Son zamanlarda cep telefonunuza SMS yoluyla gönderilen ‘Tebrikler hediye kazandınız” veya ‘Tebrikler çekiliş hakkı kazandınız’ türündeki mesajlarla dolandırıcılık olaylarında gözle görülür artış var.

Dolandırıcılar, bu mesajlar ile vatandaşlara hediye kazandığı bildirip, geri dönüş yapıldığında ise kredi kartı ve şahsi bilgileri elde etmeye çalışıyor,

Dolandırıcıların en etkili olduğu yöntemlerden biri olan SMS dolandırıcılığına karşı Bursa Emniyet Müdürlüğü’nden de uyarı geldi. “Bedava peynir sadece fare kapanında olur.” başlığıyla yapılan uyarıda; vatandaşların fırsat gibi görünün tuzaklardan her zaman uzak durmaları ve dolandırıcılara fırsat vermemeleri gerektiği anlatıldı.

Uyarıda vatandaşlara sahte çekilişlere ve hediyelere kanmamaları gerektiğinin de altı çiziliyor.

Güvendiğin yerden alışveriş yap. Unutmayın sahte siteler gerçek paranızı alır. Gerçek gibi görünen sahte alışveriş sitelerine karşı dikkatli olunuz.