Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) ile Tez-Koop-İş Sendikası arasında 487 işçiyi kapsayan toplu iş sözleşmesi imzalandı.İZMİR (İGFA) - Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) ile Tez-Koop-İş Sendikası (Türkiye Ticaret, Kooperatif, Eğitim, Büro ve Güzel Sanatlar İşçileri Sendikası) arasında, 10 No’lu iş koluna bağlı olarak görev yapan 487 işçiyi kapsayan Toplu İş Sözleşmesi imzalandı.

DEÜ Rektörlük yerleşkesinde düzenlenen imza törenine Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bayram Yılmaz, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Caner Çavdar, Tez-Koop-İş Sendikası İzmir 2 No’lu Şube Başkanı Ali Ayna, Şube İdari Sekreteri Melike Aslan ve işyeri temsilcileri katıldı.

“UZLAŞIYLA TAMAMLADIK”

İmza töreninde konuşan DEÜ Rektörü Prof. Dr. Bayram Yılmaz, emeğin ve alın terinin kutsal olduğuna inanan bir anlayışla hareket ettiklerini belirterek, imzalanan toplu iş sözleşmesiyle çalışanların sosyal ve ekonomik haklarında önemli iyileştirmeler sağlandığını ifade etti. Yaklaşık üç ay önce başlatılan toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin karşılıklı anlayış ve uzlaşıyla kısa sürede tamamlandığını dile getiren Rektör Yılmaz, “Her zaman adaleti gözeten, emeğe ve emekçiye değer veren bir yaklaşımı benimsedik. İnsana yapılan yatırımın, kurumsal başarıyı ve iş barışını beraberinde getireceğine inanıyoruz. Bu sözleşmeyle çalışanlarımızın yaşam standartlarını yükseltecek sosyal ve ekonomik haklarında önemli kazanımlar elde edildi. Sözleşmenin Üniversitemiz ailesine hayırlı olmasını diliyorum.” dedi.

Tez-Koop-İş Sendikası İzmir 2 No’lu Şube Başkanı Ali Ayna ise süreç boyunca yapıcı ve çözüm odaklı bir tutum sergileyen başta DEÜ Rektörü Prof. Dr. Bayram Yılmaz olmak üzere, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Caner Çavdar’a ve toplu iş sözleşmesi komisyon üyelerine, emekçilerin haklarını gözeten tutumlarından dolayı teşekkürlerini iletti.