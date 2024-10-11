Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ), TEKNOFEST 2024 Adana etabında sergilediği projelerle dikkat çekti. TEKNOFEST yarışmalarında 2 “En İyi Sunum” ödülü ve 3 ikincilik kazanan DEÜ, ISIF'24 Uluslararası Buluş Fuarı’nda 7 madalya elde ederek araştırma ve geliştirme alanındaki başarılarını taçlandırdı. İzmir’e madalyalarla dönen DEÜ mensuplarıyla Rektörlük binasında bir araya gelen Rektör Prof. Dr. Bayram Yılmaz, “Öğrencilerimizin ve girişimcilerimizin çalışmalarının görünür olması ve teşvik edilmesi son derece kıymetliydi. Çalışmalarımıza emek veren tüm mensuplarımızla gurur duyuyoruz” dedi.

İZMİR (İGFA) - Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivallerinden biri olarak kabul edilen TEKNOFEST’in Adana etabı, Şakirpaşa Havaalanı’nda teknoloji tutkunlarını bir araya getirdi. 2-6 Ekim 2024 tarihleri arasında 5 gün süren festivalin kurumsal paydaşlarından olan ve alanda açtığı stantla teknoloji meraklılarını ağırlayan Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ), TEKNOFEST yarışmalarında 2 “En İyi Sunum” ödülü ile 3 ikincilik elde etti. TEKNOFEST bünyesinde düzenlenen ISIF'24 - 9. Uluslararası Buluş Fuarı’na da Dokuz Eylül Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi (DETTO) ile katılan DEÜ, burada da başarısını kanıtladı. DEÜ, ekosistemindeki 10 buluşla yer aldığı fuarda 2 altın ve 5 bronz madalya kazanarak inovasyon alanındaki gücünü bir kez daha gösterdi.

YENİLİKÇİ PROJELER

Organizasyonun yapıldığı Adana’dan madalyalarla dönen DEÜ mensupları için, Üniversitenin Rektörlük binasında teşekkür töreni düzenlendi. DEÜ Rektörü Prof. Dr. Bayram Yılmaz’ın yanı sıra akademik ve idari birim yöneticilerinin de katıldığı törende, ödül kazanan takım temsilcilerine ve festivalde görev alan DEÜ mensuplarına, teşekkür belgeleri verildi. Programda konuşan Rektör Yılmaz, Dokuz Eylül Üniversitesi’nin TEKNOFEST'teki projeleri arasında yapay zekâ, robotik ve otonom sistemler, tarım teknolojileri, güvenli yapılar ve sürdürülebilir enerji çözümleri gibi pek çok yenilikçi çalışmanın yer aldığını kaydetti. TEKNOFEST'e damga vuran DEÜ buluşlarının niteliğine vurgu yapan Rektör Yılmaz, "Dokuz Eylül Araştırma Üniversitesi olarak, bilim ve teknolojide öncü olma vizyonumuzu TEKNOFEST Adana’da da sürdürdük. Yarışmalarda beş ödül kazandık. Ayrıca ISIF'24 Uluslararası Buluş Fuarı’nda ekosistemimizdeki 10 buluşu sergiledik ve ikisi altın olmak üzere toplamda 7 madalya elde ettik. Bu büyük başarıyı paylaşıyor, tüm ekiplerimize yeniden tebriklerimi iletiyorum” ifadelerini kullandı.

“GURUR DUYDUK”

Açıklamalarını sürdüren Rektör Prof. Dr. Bayram Yılmaz, “Finale kalma başarısı gösteren ekiplerimizden biri olan DEU ROV Team, TEKNOFEST 2024 Akdeniz'de İnsansız Su Altı Sistemleri İleri Kategorisi’nde Türkiye 2’ncisi oldu. 1110 takım arasından sıyrılarak büyük bir başarı elde eden ekibimiz, otonom su altı sistemlerinde sergiledikleri üstün performansla Üniversitemizi gururla temsil etti. Ayrıca, TEKNOFEST 2024 Akdeniz'de İnsanlık Yararına Teknoloji Yarışması’nda Hemşirelik Fakültemiz öğretim elemanlarımız ve ekipleri ‘En İyi Sunum’ ödülüne layık görüldü ve Türkiye 2’ncisi olarak büyük bir başarıya imza attılar. Aynı yarışmada Fen Fakültemizden öğretim üyelerimiz de ‘En İyi Sunum’ ödülü ve Biyoteknoloji İnovasyon Yarışması’nda 2’ncilik kazandı. Burada bizim için asıl önemli olan, derecelerden çok öğrencilerimizin ve girişimcilerimizin çalışmalarının görünür olması ve teşvik edilmesiydi. Araştırma Üniversitemizi farklı kılan da işte buydu. Bunu başardığımız için son derece mutluyuz ve projelere emek veren tüm mensuplarımızla gurur duyuyoruz” dedi.

İŞ BİRLİĞİ FIRSATLARI

TEKNOFEST alanındaki tematik bölgeleri ve diğer kurumların stantlarını da yakından incelediklerini belirten Rektör Yılmaz, “Standımızdaki temaslarımızın yanı sıra fuar alanını gezerek ülkemizin teknoloji, savunma sanayi ve havacılık sektörlerindeki öncü markalarını ziyaret ettik. Bayraktar, TÜBİTAK ve TÜSEB gibi önemli kurumların temsilcileriyle bir araya geldik. Yerli ve milli İnsansız Hava Araçları (İHA) üreten Bayraktar’ın standını gezerek yetkililerden yeni teknolojilerle ilgili bilgiler aldık. Üniversitelerimizin kıymetli rektörleriyle buluştuk. Bu görüşmeler son derece önemliydi. Geleceğin teknolojileri üzerine fikir alışverişinde bulunduğumuz bu ziyaretlerde, Üniversitemizin yenilikçi projelerini paylaştık ve yeni iş birliği fırsatları yaratma imkânı bulduk” ifadelerini kullandı.

CUMHURBAŞKANINA TEŞEKKÜR

Açıklamalarına devam eden Rektör Yılmaz, sözlerini şu şekilde sonlandırdı: “TEKNOFEST Adana etabında gençlerimize ‘Türkiye Yüzyılı'nın mimarı sizlersiniz’ diyerek hitap eden Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a, hem Üniversitemize hem de ülkemizin Milli Teknoloji Hamlesi'ne verdiği desteklerden dolayı şükranlarımızı sunuyoruz. Dokuz Eylül Üniversitesi olarak, tam bağımsız Türkiye hedefi doğrultusunda teknolojiyi şekillendirmeye ve bu hedefe katkı sunmaya kararlılıkla devam edeceğimizi bir kez daha vurguluyoruz. Ayrıca, milli teknolojiyi destekleyen ve 'Güçlü Türkiye' vizyonuna gönül veren tüm katılımcılara, Şakirpaşa Havalimanı'ndaki standımıza gösterdikleri yoğun ilgi için teşekkür ederiz.”