İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Bursa Osmangazi Meydanı’nda düzenlenen “Birinci Vazifen” mitinginde Büyük Türk Milleti’ne hitap etti. Binlerce kişinin katıldığı mitingde, Dervişoğlu, milli birlik ve üniter yapıyı koruma vurgusuyla toplumun tüm kesimlerine mesajlar verdi. "Birinci vazifen hatırımızdadır" diyen Dervişoğlu, "Korkma yurduma alçakları uğratma" dedi.BURSA (İGFA) - İYİ Parti, Bursa Osmangazi Meydanı’nda “Birinci Vazifen” temasıyla büyük bir miting düzenledi.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu’nun halka seslendiği mitingte, "Türk Milleti’nin geleceğine kurulan tuzakta komisyonculuk yapmayacağız” diyerek Meclis’teki bazı komisyonlara katılmama kararını savunduğu yineledi. Önerilen planların çözüm olmadığını ifade eden Genel Başkan Dervişoğlu, 'Birinci vazifemizi bu mitinglerle milletimize anlatacağız” dedi.

Binlerce kişinin katılımıyla gerçekleşen mitingte, şehit aileleri ve gaziler için özel bir platform hazırlandı.

AK Parti-MHP ve DEM ortaklığı tarafından yürütülen "İkinci Çözüm Süreci"ne karşı ses yükselten İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Bursa mitinginde adalet, eşitlik ve özgürlük değerlerini savunarak Türk milletinin birleştirilmesi gerektiğini savundu.

https://twitter.com/iyiparti/status/1952029819333681482

25 yıldır kucaklaşamadıkları terör örgütü kalmamışken, utanmadan sıkılmadan terörsüz Türkiye dediklerini öne süren Dervişoğlu, "Her şeyi hazırlamışlar. Bizi de komisyonculuğa çağırıyorlar. Yok öyle yağma! Biz komisyoncu değiliz. Bizim ortağımız bu meydadandır. Komisyonumuz bu meydandadır, komisyonumuz Büyük Türk Milleti'dir. Aklımız Türk milletinin aklı, vicdanımız Türk milletinin vicdanı, sinemiz de onun sinesidir. Bu ihanet sürecine 'hayır' ve 'dur' demek için buradayız ve meydanlardayız. Birinci vazifemizi icra etmek için bu meydanlardayız" diye konuştu.