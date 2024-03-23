İftar Programı öncesi Bayburt Kültür ve yardım Derneği Genel Başkanı Hicabi Durmuş Hemşerilerimize yaptığı selamlama konuşmasında İftar programına katılım sağlayan herkese teşekkür etti.

AK Parti Bağcılar İlçe Başkanı Rüstem Tüysüzde Hemşerilerimize yaptığı selamlama konuşmasında İftar Programına katılan hemşerilerimize teşekkür etti.

Başkan Tüysüz konuşmasında seçim sürecine değinerek İstanbul’da yapılacak olan Belediye seçimlerinde Hemşerilerimizden destek istedi.

İftar Programında 65. Hükümet'te Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı yapan Ahmet Arslan Hemşerilerimize selamlama konuşması yaptı.

Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, Hemşerilerimize yaptığı konuşmada Bayburt’un Cumhurbaşkanımıza verdiği büyük desteği belirterek, İstanbul’da yapılacak olan 31 Mart seçimlerinde Büyükşehirde Murat Kurum’a, Bağcılarda ’da kendilerine destek istedi.

İftar programına İstanbul’da bulunan Sivil toplum kuruluşlarının Başkanları, Siyasetçiler ve Hemşerilerimizin katılımıyla gerçekleşti.

Programda Bayburt Kültür ve yardım Derneği Genel Başkanı Hicabi Durmuş Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir'e Desteklerinden dolayı Plaket takdim etti.