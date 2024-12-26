Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitimi Kursları’nda şık kıyafetlerinizi tamamlayacak ve süsleyecek tasarımlar yapmayı öğrenebilirsinizKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitimi Kursları’ndaki “Deri Çanta ve Aksesuar Yapımı Branşı” kurslarına katılanlar, deri ve kumaş çanta yapımının inceliklerini öğreniyor.

EV EKONOMİSİNE KATKI SAĞLIYORLAR

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitimi Kursları (KO-MEK), “Deri Çanta ve Aksesuar Yapımı Branşı” ile deri modasının inceliklerini kursiyerlere öğretiyor. Bu kapsamda kimi emekli olduktan sonra kimi ise yıllardır merak duyduğu deri çanta ve aksesuar yapımını öğrenmek için kurslara katılıyor. Oldukça zor ve sabır isteyen el emeği göz nuru ürünlerin hazırlandığı kurslarda ortaya çıkan ürünler tam not alıyor. Deri ve kumaş çanta yapımında son moda ürünlerin ortaya çıktığı kurslarda adeta modanın son trendleri KO-MEK’te belirleniyor. El işçiliğini yeni bir mesleğe dönüştüren kursiyerler ürünlerini satarak ev ekonomisine katkıda da bulunuyor.

“KO-MEK SAYESİNDE İKİNCİ BİR MESLEĞİM OLDU”

Atık deriyi kullanarak yapılan şık tasarımlarla gerek günlük gerek özel günlerde kullanılan birbirinden özel tasarımlar hazırlayan Bahçeçik KO-MEK kursiyerleri, sabrın ve emeğin karşılığını ortaya çıkardıkları ürünlerle elde ediyor. İş hayatını bıraktıktan sonra KO-MEK’te deri çanta ve kumaş çanta dikmek için kursa katıldığını ifade eden Nilüfer Gölemen, “Uzun süre çalışma hayatım oldu ama işi bıraktıktan sonra kendime bir uğraş edinmek istedim. Deri çanta ve kumaş çanta dikim kursuna yazıldım. Öncelikle kendim için dikmeye başladım ama yakın çevrem yaptıklarımı çok beğenip satın almak isteyince sipariş almaya başladım. Şuanda elimde birçok sipariş var. Ürettikçe, kazandıkça mutlu oluyorum. KO-MEK sayesinde ikinci bir mesleğim oldu. Hem hobilerimi yapıyorum mutlu oluyorum hem de para kazanıyorum” diyerek mutluluğunu dile getirdi.

“KADININ GÜCÜNÜ GÖSTERMEK İSTİYORUZ”

Bir diğer kursiyer Ruhiye Efir ise konuşmasında, “Emekli olduktan sonra birçok kursa başvurarak eğitim aldım. Bu sene kot çanta ve deri çanta yapımını öğreniyorum. Çok zevkli ama zaman ve emek isteyen bir meslek. Bu işe kurstaki arkadaşlarımla kooperatif kurarak devam etmek istiyoruz. Kuracağımız girişimci kadın kooperatifi ile KO-MEK’te aldığımız eğitimlerle kadın gücünü birleştirip bu işi yapmak istiyoruz” dedi. Efir, öğrendiği deri modasının inceliklerini ticarete dökmek istediğini de sözlerine ekledi.

HANGİ AŞAMALARDAN GEÇİYOR?

Deri Çanta ve Aksesuar Yapımı Branşında ilk olarak tasarımı yapılacak olan ürünün teknik ölçümleri alınıyor. Ardından kalıp çıkartma ve bu kalıbın deri üzerine aktarılması öğretiliyor. Kalıba alınan deriyi kesen ve üzerinde doku, motif ve desen çalışması yapan kursiyerler, çakma işlemine geçiyor. Üründeki son işlemlerden birini ise renklendirme, yani boyama oluşturuyor. Mumlu ipliklerle kenarları dikilen ürün son rötuşların ardından kullanıma hazır hale geliyor.

HEPSİ EL YAPIMI, MAKİNE İŞİ YOK

KO-MEK’te öğretilen bu teknikler sayesinde kursiyerler; cüzdan, elbise, çanta ya da ev aksesuarları ortaya çıkarabiliyor. Yapılan ürünlerin en önemli özelliği ise hiçbirine makine değmemesi oluyor. Her bir ürün el yapımı özelliği ile değerine değer katıyor. Ürüne önem katan bir başka özellik ise kişiye özel (haute couture) olmasında yatıyor. Bir çanta ya da bir elbise kişiye özel olarak dikiliyor.

VİTRİNLERDE SERGİLENECEK KALİTEDE

KO-MEK’te verilen Deri Çanta ve Aksesuar Yapımı eğitimi kalitesiyle ürünlere yansıyor. Kursiyerler, aldıkları eğitimler sayesinde birbirinden özel ürünlere adeta yeniden hayat veriyor. Ortaya çıkan şık tasarımlar ünlü mağazaların vitrinlerinde sergilenecek nitelikte beğeni topluyor.

KOMEKSEPETİ TAM SİZE GÖRE

Vatandaşlar, el emeği eşsiz ürünlerle üreticileri desteklemek, güçlendirmek ve daha da büyütmek için son teknoloji ile profesyonel platform kullanarak www.komeksepeti.com adresinden alışveriş yapabiliyor. Ayrıca el emeği ürünler sitede mağaza açılarak da satışları yapılabiliyor. Sanata gönül vermiş kişiler, KO-MEK kurslarında ücretsiz eğitim alabilmek için www.komek.org adresinden online olarak ücretsiz bir şekilde kolaylıkla kayıt yaptırabiliyor.