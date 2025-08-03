Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi Deprem ve Doğal Afet Komisyonu üyeleri, Akhisar’da toplandı. Komisyon, ilçedeki afet önlemlerini ve yakın zamanda yaşanan orman yangını felaketinin etkilerini değerlendirdi.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi Deprem ve Doğal Afet Komisyonu, ilk olarak Akhisar Belediye Başkanı Ekrem Kayserili’yi makamında ziyaret etti.

Yapılan görüşmede, ilçenin afetlere karşı hazırlığı, kentsel dayanıklılık projeleri ve yerel yönetimlerin afetle mücadeledeki rolü konuşuldu. Komisyon üyelerinin Akhisar ziyaretine, Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Dairesi Başkanı Ziya Çiçek, Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanı Özcan Çetin ile Akhisar Belediyesi Afet İşleri Müdürü Hasan Açık da eşlik etti.

Ziyaret sonrasında komisyon üyeleri, geçtiğimiz günlerde yangın felaketinin yaşandığı Kocakağan Mahallesi’ne geçti. Yangından etkilenen bölgelerde yapılan incelemelerde, zarar gören evler, tarım arazileri ve ormanlık alanlar yerinde görüldü. Afetzede vatandaşlarla görüşen komisyon üyeleri, geçmiş olsun dileklerini ileterek ihtiyaçların hızla giderilmesi için gerekli adımların atılacağını belirtti. Yangın sonrası ilk müdahale, tahliye ve hasar tespit çalışmaları hakkında yetkililerden detaylı bilgi alındı.