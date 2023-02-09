Kahramanmaraş merkezli depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza rahmet, yaralılara acil şifalar diliyerek sözlerine başlayan Memur Sen Bayburt İl Başkanı Kenan Turan;" Kurtarılmayı bekleyenler için dua ediyoruz. Birlik, beraberlik ve dayanışma ile bu felaketten en az hasarla çıkmak için milletimizle beraberiz.

Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve birçok ilimizden de hissedilen depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza Sendika Olarak Bayburt Valiliğinin Bilgisi ve Türk Kızılayı İşbirliğiyle Un Yardımı Kampanyası Başlattık

Hemşehrilerimiz 9 Ocak 2023 Perşembe Gününe Kadar Sendikamıza gelerek kampanyamıza destek verebilirler

9 Ocak Perşembe Günü toplanan Yardımları Türk Kızılayı İşbirliğiyle depremzedelere ulaştırılacaktır.

Tekrar Pazarcık ve Elbistan depremlerindr Yaşamını yitiren yurttaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Acımız çok büyük, yüreğimiz deprem bölgesinde"dedi