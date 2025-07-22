Denizli Büyükşehir Belediyesinin bu sezon 200 km’nin üzerinde asfalt yol hedefiyle başlattığı seferberlik sürüyor.DENİZLİ (İGFA) - Denizli'de hayata geçirdikleri ulaşım yatırımlarıyla vatandaşların daha kaliteli, güvenli ve konforlu seyahatini sağlayan Denizli Büyükşehir Belediyesi, yeni sezonda planladığı 200 kilometreyi kapsayan asfalt çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu bu kapsamda Bekilli ilçesinin Ekizbaba, Sırıklı, Poyrazlı mahallelerinde hayata geçirdikleri asfalt çalışmalarını inceledi, Kutlubey, Deşdemir ve Üçkuyu Mahallelerinde de hemşehrileriyle buluştu. Ziyarette, Bekilli Belediye Başkanı Önder Demir, CHP Bekilli İlçe Başkanı Ali Gümüş, Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanı Nuriye Çevni, muhtarlar ve vatandaşlar hazır bulundu. Çalışanlara kolaylıklar dileyen Başkan Çavuşoğlu bir süre yolda incelemede bulundu. Başkan Çavuşoğlu burada yaptığı açıklamada, yol çalışmalarını sadece bir klasik belediyecilik faaliyeti olarak görmediklerini belirterek, insan odaklı belediyecilik anlayışını vurguladı. Çavuşoğlu, “Bizim önceliğimiz her zaman insan. Yaptığımız her yatırımın merkezinde vatandaşımız var. Asfalt sadece bir yol değil ulaşımı kolaylaştıran, güvenliği artıran, insanımızın hayat kalitesini yükselten bir hizmettir. Bu yüzden projelerimizi planlarken masa başında değil, sahada, vatandaşlarımızla bir arada karar veriyoruz” dedi.

"YERİNDE GÖREREK, BİREBİR DİNLEYEREK ÇALIŞIYORUZ"

Bekilli ilçesinde yaptığı incelemelerde hem çalışmaların ilerleyişini takip ettiklerini hem de vatandaşların beklentilerini yerinde dinlediklerini kaydeden Başkan Çavuşoğlu şöyle konuştu, “Bizim belediyecilik anlayışımızda öncelik insanın mutluluğudur. İhtiyacı yerinde görmeden, vatandaşımızı dinlemeden çözüm üretilmez. Bugün burada hem yollarımızı yeniliyoruz hem de mahallelerimizdeki hemşehrilerimizle birebir görüşerek taleplerini birinci ağızdan dinliyoruz. Bu sahaya çıkışlarımız, sadece asfalt atmak için değil gönül bağı kurmak, dertleri paylaşmak ve birlikte çözüm üretmek içindir” ifadelerini kullandı.