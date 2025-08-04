Denizli Büyükşehir Belediyesi, şehir içi ulaşımı daha kolay, hızlı ve erişilebilir hale getirmek için üç yeni aktarma merkezini hizmete aldı.DENİZLİ (İGFA) - Adliye, Pamukkale Üniversitesi ve Valilik Aktarma Merkezleri’ni birbirine bağlayan T1, T2 ve T3 numaralı yeni transit otobüs hatları 15 dakikada bir düzenli şekilde çalışmaya başladı.

Toplu taşıma kültürünü geliştirmek ve vatandaşlara daha hızlı ve konforlu ulaşım imkanı sunmak amacıyla Denizli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım AŞ. önemli bir çalışmayı daha hayata geçirdi. Yeni sistem kapsamında, T1 hattı Adliye Aktarma Merkezi’nden hareket ederek, Teraspark, Başak Heykeli (askeri yol güzergahı üzerinden) ve Forum Çamlık duraklarından geçecek, Pamukkale Üniversitesi Aktarma Merkezi’ne ulaşacak ve dönüşünü aynı güzergah üzerinden tamamlayacak. T2 hattı ise Pamukkale Üniversitesi Aktarma Merkezi’nden yola çıkarak Ulus Kavşağı, Merkez Ortaokulu, Allı Cami ve Delikliçınar duraklarını takip ederek Valilik Aktarma Merkezi’ne ulaşacak. Ardından aynı rotayla üniversiteye geri dönecek. T3 hattı ise, Valilik Aktarma Merkezi’nden hareket ederek, Halley Otel, Denipol Hastanesi ve Tapu Dairesi duraklarından geçerek Adliye Aktarma Merkezi’ne varacak ve dönüşte yine aynı güzergahı kullanacak. Yeni sistemle birlikte şehir içi ulaşım artık çok daha kolay, çok daha hızlı olacak.

BAŞKAN ÇAVUŞOĞLU "HEDEFİMİZ, TOPLU ULAŞIMI TERCİH EDİLEN BİR SİSTEM HALİNE GETİRMEK"

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, yeni hatlarla ilgili yaptığı değerlendirmede, "Toplu taşıma, modern şehirlerin en önemli unsurlarından biridir. Hem ulaşım süresini kısaltmak hem de trafik yükünü azaltmak için yeni hatlarımızı devreye alıyoruz. Bu hatlarımız sayesinde vatandaşlarımız, şehrin önemli merkezlerine daha kolay, hızlı ve konforlu şekilde ulaşabilecek. Hedefimiz, Denizli’de toplu ulaşımı herkes için tercih edilen bir sistem haline getirmektir" ifadelerini kullandı.