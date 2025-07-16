Denizli Büyükşehir Belediyesi, meclis toplantılarının canlı yayınlarına işaret dili tercümanı ekleyerek işitme engelli bireylerin meclisi daha kolay takip etmesini sağladı.DENİZLİ (İGFA) - Denizli Büyükşehir Belediyesi, belediye meclisi toplantılarını işitme engelli bireyler için de erişilebilir hale getirmek için Temmuz ayı itibariyle canlı yayınlara işaret dili çevirmenini dahil etmeye başladı. Toplantılarda alınan kararların herkes tarafından anlaşılabilmesi ve takip edilebilmesi amacıyla başlatılan bu uygulamayla birlikte, meclis toplantılarına katılım ve şeffaflık daha kapsayıcı bir yapıya kavuştu. İşaret dili tercümanı, meclis görüşmelerini anlık olarak çevirerek ekranlara taşıyor. Denizli Büyükşehir Belediyesi’nde, engelli bireylerin kamusal yaşama tam, eşit ve bağımsız şekilde katılabilmesi için bu tür adımların süreceğini vurgulanırken, işaret dili desteğinin farklı etkinlik ve yayınlarda da yaygınlaştırılması hedefleniyor.
Denizli'de meclis yayınlarında işaret dili desteği
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