Denizli Büyükşehir Belediyesi, çevre dostu ulaşımı teşvik etmek ve elektrikli araç kullanımını yaygınlaştırmak amacıyla başlattığı şarj istasyonu projesinde önemli bir aşamayı geride bıraktı.

DENİZLİ (İGFA) - Kent genelinde 20 ayrı noktada kurulumu planlanan 46 şarj ünitesinin ilk bölümü hizmete girdi.

Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında şu ana kadar 6 ayrı noktada montaj işlemleri tamamlandı.

Bu kapsamda Hasan Gönüllü Otoparkı’na 3 adet AC cihaz, Şehirler Arası Otobüs Terminali Otoparkı’na 1 adet AC ve 2 adet DC cihaz, EGS Kongre Merkezi’ne 2 adet AC ve 1 adet DC cihaz, Adalet Parkı’na 2 adet AC ve 1 adet DC cihaz, Büyükşehir Belediyesi Kongre ve Kültür Merkezi Açık Otoparkı’na 2 adet AC cihaz ve Teleferik bölgesine 2 adet AC ve 1 adet DC cihaz kurularak vatandaşların kullanımına sunuldu.

Kurulumlar tamamlandığında 20 mahallede toplam 46 adet (28 AC ve 16 DC) şarj ünitesi hizmet verecek.

“DENİZLİ, DÖNÜŞÜMÜN ÖNCÜSÜ OLACAK”

Denizli’nin geleceğini bugünden planladıklarını belirten Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, elektrikli araç şarj istasyonlarının kentin hem çevresel hem de ekonomik vizyonuna katkı sağlayacağını söyledi.

Çavuşoğlu, “Şehrimizin yenilikçi ve sürdürülebilir adımlar atması artık bir tercih değil, zorunluluk. Elektrikli araç şarj ağımız, hem vatandaşlarımızın günlük yaşamını kolaylaştıracak hem de temiz enerjiye geçişte Denizli’yi öncü kentlerden biri haline getirecek. Bu çalışma, sadece bugünün ihtiyacına değil, gelecek nesillerin daha yaşanabilir bir Denizli’de yaşaması için attığımız stratejik bir adımdır” dedi.