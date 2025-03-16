Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, motosiklet sürücülerine yönelik yeni düzenlemeleri açıkladı. Bu kapsamda motor park alanları artırılırken, kaldırımlar yayaların kullanımına bırakıldı.DENİZLİ (İGFA) - Kent merkezinde motosiklet kullanıcıları 44 ayrı noktada ücretsiz ve güvenli park hakkına sahip oldu. Geçmişte sadece iki noktada bulunan motor park alanları, Denizli Büyükşehir Belediyesinin çalışmaları sayesinde 44 noktaya çıkarıldı. Toplamda 503 metre uzunluğunda park alanı oluşturularak, tam 762 motosiklet park yeri inşa edildi. Böylece sürücüler, araçlarını güvenli bir şekilde park edebilecekleri alanlara kavuştu. Öte yandan, kaldırımları işgal eden araç ve motosikletlere karşı sıkı önlemler alındı. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, 256 kişiye cezai işlem uygulandığını ve bu sürecin kameralarla takip edildiğini belirterek, düzenin sağlanacağını vurguladı.

“DENİZLİ DAHA MODERN VE DÜZENLİ OLACAK”

Şehirde yayaların rahatça hareket edebileceği, estetik ve modern bir düzen oluşturulması için çalışmaların devam edeceğini ifade eden Başkan Çavuşoğlu, “Denizli modern bir şehir ve kaldırımlar bu şehirde yaşayan vatandaşlarımızın kullanım alanlarıdır” dedi. Denizli Büyükşehir Belediyesi, bu düzenlemeleri yalnızca belirli bölgelerde değil, şehrin tüm ana caddelerinde uygulamaya devam edecek.