Denizli Büyükşehir Belediyesinin lise düzeyindeki okullarda eğitim gören dar gelirli öğrencilere vereceği ulaşım yardımı müracaatları başladı.DENİZLİ (İGFA) - Eğitime yaptığı katkılarla dar gelirli aileler başta olmak üzere vatandaşların en büyük destekçisi olan Denizli Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilikte bir ilke daha imza atıyor. İlkokul 1. sınıflara beslenme yardımı, çocuk gelişim merkezleri, üniversitelilere ulaşım, kırtasiye ve konaklama desteği, yaz okulları, gençlik kampları, kurs ve deneme sınavları, eğitim çalıştayları ve bilim merkezi uygulamaları gibi sayısız eğitim katkısıyla çocuklar ve gençlerin gönlünü fetheden Denizli Büyükşehir Belediyesi bu kez dar gelirli ailelerin lisede okuyan öğrencilerine ulaşım desteği veriyor. Denizli il sınırları içerisinde ikamet edip Pamukkale ve Merkezefendi ilçelerinde bulunan lise düzeyindeki okullarda örgün eğitim alan dar gelirli ailelerin liseli öğrencilerini kapsayan ulaşım desteği müracaatları başladı.

MÜRACAATLAR 31 AĞUSTOS’TA SON BULACAK

Denizli Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen ulaşım desteğine müracaatlar 31 Ağustos’a kadar www.denizli.bel.tr adresinden yapılacak. Müracaatların ardından başvurusu onaylanan öğrencilerin otobüs kartlarına aylık 44 adet ücretsiz biniş tanımlanacak. Otobüs kartlarına yüklemeler Eylül 2025’te başlayacak, Haziran 2026’da okul sona erdiğinde bitecek. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, Denizli açısından devrim niteliğinde kararlardan bir tanesine daha imza attıklarını belirterek, ulaşım ücretini ödeyemeyen çocukların okullarına gitmek için kilometrelerce yol yürüdüğünü söyledi.

BAŞKAN ÇAVUŞOĞLU, ÖĞRENCİLERİ GERİ ÇEVİRMEDİ

Bir gün kendisini yolda öğrencilerin çevirdiğini belirten Çavuşoğlu, ailelerin maddi durumlarının kötü olmasından dolayı eğitim hayatlarına devam etmekte zorluk yaşadıklarını, ‘Biz karda, kışta, yağmurda, çamurda okulumuza yürüyerek gitmek zorunda kalıyoruz. Bizim elimizden tutar mısınız?’ dediklerini söyledi. Çavuşoğlu, “Sosyal belediyecilik asli görevimizdir dedik ve ulaşım desteğini hayata geçirme sözü verdik. Öğrencilerimize, şehrimize hayırlı olsun. Çocuklarımızın soğukta, karda, kışta ve her şartta yanındayız” ifadelerini kullandı.