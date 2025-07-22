Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, çocukların yaz tatilini verimli, eğitici ve eğlenceli bir şekilde geçirmesi için Değerler Eğitimi Yaz Okulları Programı’nı hayata geçirdi.GAZİANTEP (İGFA) - 30 Haziran – 8 Ağustos 2025 tarihleri arasında 23 farklı noktada gerçekleşen yaz okulları, 9-14 yaş grubundaki yaklaşık 12 bin çocuğa ev sahipliği yapıyor. Çocuklar bu kapsamda hem akademik hem de karakter gelişimlerini destekleyecek çok yönlü bir eğitim sürecinden geçiyor.

MANEVİ VE KÜLTÜREL DEĞERLER ÖNE ÇIKIYOR

Yaz okulu programında çocuklara; “Kur’an-ı Kerim”, “Hz. Peygamber ve Arkadaşları”, “Adabı Muaşeret” ve “Örnek Şahsiyetler” derslerinin yanı sıra sosyal ve kültürel yönlerini geliştirecek “Ailemle Doğadayım”, “Mahalle Şenlikleri”, “Akıl-Zeka Oyunları”, “Geleneksel Okçuluk” ve “Kültür Yolu Gezileri” gibi etkinlikler sunuluyor.

ŞAHİN: “SİZ BİZİM AĞACIMIZIN MEYVESİSİNİZ”

Programın açılış konuşmasını yapan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, çocukların önemine dikkat çekerek, “Siz bizim ağacımızın meyvesisiniz. Siz bizim istikbalimiz, cevherimizsiniz. Bu yaz önemli. Çok yoruldunuz. Karnelerinizi aldınız. Çok çalıştınız. Dinlenmeyi hak ettiniz. Ama dinlenirken sizi eğlendirerek önümüzdeki öğretim dönemine hazırlamamız lazım. O yüzden yaz okulları çok mühim” dedi.

Şahin konuşmasının devamında, “İnsan olmayı okuyacağız. Adam gibi yetişmeyi okuyacağız. İşte o yüzden siz çok mühimsiniz. Bu şehri imar ederken biz taşla imar etmiyoruz, taşın yerine insanı koyuyoruz. Merhameti ve şefkati yükseltiyoruz. Güzel ahlak, direkt toplumu ilgilendiriyor. Büyüye saygı, arkadaşına yardımlaşmak, engelli bir çocuğun elinden tutmak, zorda kalmış birine yardım etmek… Bu duygular güzel ahlaktır. Güzel ahlakla yetişen çocuk bizim geleceğimizdir” ifadelerini kullandı.

HAZIRLAR: “DEĞERLERLE BULUŞMA SON DERECE ÖNEMLİ”

Gaziantep İl Müftüsü Dr. Hüseyin Hazırlar, yaz kurslarının sadece dinlenme değil, ahlaki ve ilmi gelişim için önemli bir fırsat olduğunu belirterek, “Yaz kursları çocuklarımız için sadece dinlenme değil, onların ahlaki, ilmi, her türlü gelişimine katkıda bulunacakları eğitimleri aldıkları özel bir dönem. Çocukların insanı insan yapan değerlerle buluşması son derece önemli” açıklamasında bulundu.

KILINÇ: “YAYGINLAŞTIRILAN BİR MODELİ DESTEKLİYORUZ”

Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Erdal Kılınç ise, “Büyükşehir Belediyesi’nin şehrin tamamında yaygınlaştırmış olduğu bu kursları biz de Milli Eğitim Müdürlüğü olarak 300’e yakın okulumuzun bünyesinde daha sağlıklı gelişmemiz için var gücümüzle destekliyoruz” dedi.

Program, öğrencilerin şiir okuma ve çeşitli gösterileriyle sona erdi.