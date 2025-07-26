Denizli Büyükşehir Belediyesi, üniversite hayali kuran gençlere destek olmak amacıyla Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercih döneminde ücretsiz tercih danışmanlığı sunuyor. Bu yıl ilk kez ilçelere de uzanacak olan danışmanlık hizmeti, uzman rehberler eşliğinde gençlerin hedefledikleri üniversite ve bölümleri daha bilinçli şekilde tercih etmelerine imkan tanıyacak.DENİZLİ (İGFA) - YKS tercihleri 30 Temmuz – 11 Ağustos 2025 tarihleri arasında yapılacak. Bu süreçte Denizli Büyükşehir Belediyesi’nin ücretsiz danışmanlık hizmeti iki etapta gerçekleştirilecek. Tercih danışmanlığı ilk etapta, 25 Temmuz – 3 Ağustos 2025 tarihleri arasında Denizli Büyükşehir Belediyesi Kongre ve Kültür Merkezi S5 Salonu’nda, 09.00 – 17.00 saatleri arasında yapılacak.

Bu yıl ilk kez ilçelere de uzanacak olan danışmanlık hizmeti, 4-11 Ağustos tarihleri arasında farklı ilçelerde gençlerle buluşacak. İlk kez ilçelerde gerçekleştirilecek bu hizmet sayesinde, şehir merkezine gelme imkânı olmayan öğrencilerin de uzman desteğine erişimi sağlanmış olacak. Üniversite tercihi yapacak adayların, tercih danışmanlığı hizmetinden yararlanabilmesi için 0 (258) 280 25 85 numaralı telefondan randevu almaları gerekiyor.