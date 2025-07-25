Denizli Büyükşehir Belediyesi, üniversite hayali kuran gençlere destek olmak amacıyla Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercih döneminde ücretsiz tercih danışmanlığı sunuyor.DENİZLİ (İGFA) - Bu yıl ilk kez ilçelere de uzanacak olan danışmanlık hizmeti, uzman rehberler eşliğinde gençlerin hedefledikleri üniversite ve bölümleri daha bilinçli şekilde tercih etmelerine imkan tanıyacak.
TERCİH DANIŞMANLIĞI HİZMETİ BU YIL İLK KEZ İLÇELERDE DE VERİLECEK
YKS tercihleri 30 Temmuz – 11 Ağustos 2025 tarihleri arasında yapılacak. Bu süreçte Denizli Büyükşehir Belediyesi’nin ücretsiz danışmanlık hizmeti iki etapta gerçekleştirilecek. Tercih danışmanlığı ilk etapta, 25 Temmuz – 3 Ağustos 2025 tarihleri arasında Denizli Büyükşehir Belediyesi Kongre ve Kültür Merkezi S5 Salonu’nda, 09.00 – 17.00 saatleri arasında yapılacak. Bu yıl ilk kez ilçelere de uzanacak olan danışmanlık hizmeti, 4-11 Ağustos tarihleri arasında farklı ilçelerde gençlerle buluşacak. İlk kez ilçelerde gerçekleştirilecek bu hizmet sayesinde, şehir merkezine gelme imkânı olmayan öğrencilerin de uzman desteğine erişimi sağlanmış olacak. Üniversite tercihi yapacak adayların, tercih danışmanlığı hizmetinden yararlanabilmesi için 0 (258) 280 25 85 numaralı telefondan randevu almaları gerekiyor.
Rehber öğretmenler, her ilçede bir gün süreyle hizmet verecek. İlçe programı şöyle:
4 Ağustos
Sarayköy: Sarayköy Kültür Merkezi
Babadağ: Babadağ Sosyal Hizmet Binası
Buldan: Buldan Belediye Düğün Salonu
5 Ağustos
Serinhisar: Serinhisar Belediyesi
Acıpayam: Acıpayam Gençlik ve Kültür Merkezi
6 Ağustos
Tavas: Denizli Büyükşehir Belediyesi Tavas Yüzme Havuzu.
Kale: Denizli Büyükşehir Belediyesi Kale DESKİ Hizmet Birimi
7 Ağustos
Çal: Çal Belediyesi Halkla ilişkiler toplantı odası
Bekilli: Bekilli Belediyesi toplantı salonu
8 Ağustos
Çardak: Çardak Belediyesi
Bozkurt: Bozkurt Belediyesi Kültür sanat (etüt) merkezi
9 Ağustos
Honaz: Honaz Kitap Kafe
Güney: Güney Belediyesi
10 Ağustos
Çameli: Çameli İtfaiye
Beyağaç: Beyağaç Anadolu İmam Hatip lisesi
11 Ağustos
Çivril: Çivril Yüzme Havuzu
Baklan: Baklan DESKİ hizmet birimi