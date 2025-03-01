Denizli Büyükşehir Belediyesi, ramazan ayının birlik ve beraberlik ruhuna uygun olarak ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik gıda kolisi yardımını başlattı. “Ramazan Paylaşmaktır” anlayışıyla yürütülen bu sosyal yardım kampanyası kapsamında, temel gıda maddelerinden oluşan ramazan kolileri, ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak.DENİZLİ (İGFA) - Denizli Büyükşehir Belediyesi, ramazan ayının birlik ve beraberlik ruhuna uygun olarak ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik gıda kolisi yardımını başlattı. “Ramazan Paylaşmaktır” anlayışıyla yürütülen bu sosyal yardım kampanyası kapsamında, temel gıda maddelerinden oluşan ramazan kolileri, ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu’nun öncülüğünde gerçekleşen yardım kampanyasına başvurular, www.denizli.bel.tr adresi üzerinden yapılabilecek.

Ramazan ayının manevi iklimini dayanışma ile güçlendirmek amacıyla başlatılan bu yardım çalışmasıyla, şehirdeki yardıma muhtaç ailelerin sofralarına destek olunması hedefleniyor. Başvuruların belirlenen kriterler doğrultusunda değerlendirileceğini ve yardımların titizlikle dağıtılacağı ifade edildi.