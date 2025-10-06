Röportajları ve edebiyat yazılarıyla tanınan Yazar Deniz Mahabad’ın ilk öykü kitabı “Suyun Kırmızı Gölgesi”, Doruk Yayınları’ndan çıktı. Öyküler, unutulmuş köylerden kentin karmaşasına uzanan bir yolculukla okuru içsel bir yüzleşmeye davet ediyor.İSTANBUL (İGFA) - Yazar Deniz Mahabad’ın merakla beklenen ilk öykü kitabı “Suyun Kırmızı Gölgesi”, Doruk Yayınları tarafından yayımlandı.

Edebiyat yazıları ve röportajlarıyla tanınan Mahabad, öykülerinde sözcükleri adeta bir fısıltıyla okura ulaştırarak, uzak köylerin taşlı yollarından kentin kaotik sokaklarına uzanan bir yolculuk sunuyor.

Kitapta, “Boşuna mı yürüdük bunca yolu? Sevdasıyla yürümenin ne demek olduğunu bilmiyor mu kimse? Ne büyük bir hastalık yaşama çabası. Ölümün her defasında kendini yenilediği mekândır o gövde. Yeryüzü geçmiyor. İçine yerleşiyor teninin. Ancak gerçek olanın yalnızlığını sırtlanır insan. Kıştır. Köydür. Kerpiçtir. Taştır. Kenttir” sözleriyle Mahabad, insanın kırılganlığını, direncini ve hayatın ağırlığını işliyor.

Her öykü, bireysel acıların ve toplumsal hafızanın kesişiminde okuru derin bir yüzleşmeye çağırıyor.

“Suyun Kırmızı Gölgesi”, edebi diliyle ve dokunaklı anlatımıyla okurlara hem içsel bir deneyim hem de toplumsal bir sorgulama vadediyor.