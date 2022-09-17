Demirözü’ne ve Bayburt’a yaptığı hayır işleri ile bilinen ve 2021 yılında hayatını kaybeden Mustafa Köseoğlu’nun ismini yaşatılacağı taziye ve kültür evinin yapımını Demirözü Belediyesi ile Mustafa Köseoğlu’nun oğlu Barbaros Köseoğlu karşılayacak.

Projesi çizilen ve yapımına başlanan Mustafa Köseoğlu Taziye ve Kültür Evi’nin 2023 yılı Temmuz ayında hizmete girmesi hedefleniyor.

Demirözü Belediye Başkanı Arslan Gürer, ilçenin önemli bir eksikliğini giderecek olan taziye ve kültür evinin Demirözü Belediyesi ile iş adamı Barbaros Köseoğlu katkılarıyla yapılacağını belirterek, “Mustafa amcamızın ilçemizde çok önemli hizmetleri var. Her zaman Demirözü’nde hayırla, minnetle yad edilecek.

Oğlu Barbaros Köseoğlu beyefendiye projemize yapacakları destekten dolayı teşekkür ediyorum” dedi. Öte yandan hayırsever iş adamı Mustafa Köseoğlu, Bayburt Üniversitesi Baberti Külliyesi’nde yaptırdığı caminin yanı sıra Demirözü’nde ise, lise, yurt ve spor salonu yaptırmıştı.