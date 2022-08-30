Bayburt,Demirözü ilçesi Kaymakamı değişti. Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Demirözü Kaymakamlığına atanan Ateş Kaymakamlık binası önünde karşılandı.

Cumhurbaşkanlığımızın 2022/392 sayılı atama kararı ile Demirözü ilçemize atanan Kaymakam Ali Ekber Ateş ilçede görevine başladı.

Kamu kurum ve kuruluşlarımızın amirleri tarafından karışılanan Kaymakam, kurum amirleri ile tanışarak, ilçemiz iş ve işlemleri hakkında brifing aldı.

Ateş ilk olarak Şehit Ailelerini ziyaret etti,Demirözü Belediye Başkanı Arslan Gürer,Kaymakam Ali Ekber Ateş’i makamında ziyaret ederek hayırlı olsun dileğinde bulundu.

Ali Ekber Ateş Kimdir?

İlçe Kaymakamımız Sayın Ali Ekber ATEŞ 1985 yılında Sivas'ta doğdu. İlköğrenimini Sivas’ta Orta Öğrenimini İstanbul’da tamamladı .2009 yılında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümünden bölüm ikincisi olarak mezun oldu. 4 yıl boyunca Sosyal Güvenlik Kurumu’nda Sosyal Güvenlik Denetmen Yardımcısı olarak görev yaptı.

2017 yılında yapılan Kaymakam Adaylığı sınavını kazanarak, Edirne Kaymakam Adayı olarak Mülki İdare Amirliği mesleğine intisap etti. Çanakkale / Eceabat ilçesinde Kaymakam Refikliği stajı, akabinde Muğla /Kavaklıdere ilçesinde 1 yıl süreyle Kaymakam Vekilliği görevi yaptı. Edirne ilinde Mülkiye Müfettişi refakatinde Teftiş stajını tamamladı. Yurtdışı Dil Eğitimi Stajı kapsamında 5 ay boyunca İspanya’nın Complutense De Madrid Üniversitesi’nde İspanyolca dil eğitimi aldı. İyi derece İngilizce Orta derece İspanyolca bilmektedir. Kaymakamımız Sayın Ali Ekber ATEŞ 11.09.2020 tarihli Bakanlık onayı ile İlçemize atanmış olup, 18.09.2020 tarihinde görevine başlamıştır