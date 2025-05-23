Külliyeler arasında eş zamanlı olarak düzenlenen organizasyonlarda öğrenciler, akademik ve idari personel ile vatandaşlar bir araya gelerek şenlik coşkusunu birlikte yaşadı.

8 Dede Korkut Senliklerinin Besinci Gunu Her Temadan Etkinlige Sahne Oldu2Günün ilk etkinlikleri arasında, Sağlık Bilimleri Fakültesi koordinasyonunda düzenlenen Sağlık Festivali ile Herkes İçin Spor Federasyonu iş birliğinde gerçekleştirilen Herkes İçin Spor Festivali, Açık Hava Amfisi'nde büyük bir katılımla başladı. Festival alanında kurulan stantlarda spor aktiviteleri, sağlık taramaları, farkındalık çalışmaları ve eğitici uygulamalar eş zamanlı olarak sürdürüldü. Ayrıca Yöresel Yemek Yarışması Sunumu izleyicilere geleneksel tatları tanıtırken, etkinliğe lezzet katan Mangal Partisi de katılımcıların yoğun ilgisini gördü.

8 Dede Korkut Senliklerinin Besinci Gunu Her Temadan Etkinlige Sahne Oldu1Akşam saatlerinde ise Kadın ve Aile Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin katkılarıyla, Cumhurbaşkanlığı tarafından ilan edilen “Aile Yılı” temasına ithafen düzenlenen Aile İçi İletişim Paneli gerçekleşti. Panelde Doç. Dr. Asmaa Al Bogha ve Dr. Öğr. Üyesi Furkan Erdoğmuş, aile içi etkileşim, değer aktarımı ve sağlıklı iletişim stratejileri üzerine bilgi ve deneyimlerini paylaştı.

Sanat etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen Koridor Konserleri, İlahiyat Fakültesi ve Demirözü Meslek Yüksekokulu’nda devam etti. Müzik Bölümü öğrencilerinin sahne aldığı konserlerde üniversitemiz koridorları melodilerle renklendi.

8 Dede Korkut Senliklerinin Besinci Gunu Her Temadan Etkinlige Sahne Oldu4Tüm etkinlikleri yerinde takip ederek personel ve öğrencilerle birebir temas kuran Rektör Prof. Dr. Mutlu Türkmen, beşinci gün değerlendirmesinde bulunarak şu açıklamayı yaptı:

“Dede Korkut Şenliklerimiz; bilim, kültür, sanat ve spor başlıklarını sadece temsili değil, yaşanabilir kılarak kampüsümüze hayat katıyor. Bugün, hem sağlıklı yaşamın hem toplumsal birlikteliğin, hem de akademik etkileşimin en güzel örneklerini hep birlikte deneyimledik. Tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyorum.”