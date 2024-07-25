Son gün etkinlikleri Bayburt Belediyesi Ahmet Revayi Hüsn-i Hat ve Bayburt Kültür Evi Müze gezileri ile başladı. Müzeleri ilgiyle gezen protokol üyeleri müze sorumlusu Fatih Dündar’dan eserler hakkında bilgi aldılar. Protokol üyeleri buradan Kütüphane ve Etüt Merkezi açılışı ile Bayburt’un Coğrafi İşaretli yemeklerinin tanıtımının yapılacağı Aile Yaşam Merkezi’nde geçtiler. Aile Yaşam Merkezi’nde ilk olarak Kütüphane ve Etüt Merkezi’nin açılışı gerçekleştirildi. Açılış sonrası kütüphane ve etüt merkezini gezen protokol üyeleri gerçekleştirilen çalışmalar hakkında bilgi aldılar.

Kütüphane ve Etüt Merkezi’ni hayata geçirdiği için Belediye Başkanı Mete Memiş’e teşekkür eden Vali Eldivan, “Malum olduğu üzere üniversite öğrencilerimizin kütüphane ve sosyal alan eksikliği vardı. Sağ olsun Belediye Başkanımız hemen göreve gelir gelmez bu projeyi hayata geçirdi. Sanırım eylül ayına kadar birkaç tane daha eklenecek. Öğrencilerimiz çaylarını burada ücretsiz içiyor. Gelip burada dersini çalışıp kitabını okuyacak. Özellikle büyük şehirlerde gördüğümüz bu uygulamanın Bayburt’ta da belediyemiz tarafından hayata geçirilmesi takdire şayan bir durum. Huzurlarınızda Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı. Açılışın ardından Bayburt’un coğrafi işaret almış yöresel tatlarının tanıtımının yapıldığı salona geçildi.

Şehrin coğrafi işaretli yöresel yemekleri olan, Yalancı Dolma, Lor Dolması, Karapancar, Ekşi Lahana, Süt Böreği, Su Böreği, Bayburt Ketesi, Tatlı Çorba, Bayburt Helvası ve Bayburt Kurabiyesi tanıtımı yapılan lezzetler arasında yer aldı.

Kenan Yavuz Etnografya Müzesi gezisi Etkinlikler kapsamında Beşpınar köyünde bulunan Kenan Yavuz Etnografya Müzesi ziyaret edildi. Ziyaret kapsamında ilk olarak müzede bulunan amfi tiyatroda düzenlenen konsere geçildi. Sanatçı Serdar Eslek seslendirdiği çeşitli yöreler ve Bayburt’a ait türkülerle dinleyenlerden tam not aldı. Daha sonra Kenan Yavuz ile birlikte müzeyi gezen protokol üyeleri ve katılımcılar Yavuz’dan müzede yapılan faaliyetler hakkında bilgi aldılar. Ciritçiler 28. yıl anısına oynadı Dede Korkut Kültür ve Sanat Şölenleri kapsamında Bey Böyrek Cirit Gösterisi gerçekleştirildi.

Bayburt Belediyesi Cirit Sahası'nda gerçekleştirilen cirit gösterisini Bayburt Belediye Başkanı Mete Memiş, Belediye Başkan Yardımcıları Nesimuttin Selçuk ile Mustafa Akbaş, kurum müdürleri, stk temsilcileri ve vatandaşlar takip etti. Dede Korkut Atlı Spor Kulübü ve Bayburt Atlı Spor Kulüplerinin karşılaştığı müsabaka oldukça heyecanlı anlara sahne oldu.

Dede Korkut’a özel icra edilen gösteri müsabakasında kazanan dostluk olurken karşılaşma sonunda takım kaptanları Kamil Köprücü ve Cafer Yurtsever’e plaketleri Belediye Başkan Yardımcıları Nesimuttin Selçuk ve Mustafa Akbaş tarafından takdim edildi.